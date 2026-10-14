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Uber розпочинає випробування безпілотних роботаксі у Британії - як реагують водії, профспілки та політики

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

Uber тестує безпілотні авто в Манчестері без пасажирів і з водієм-оператором. Компанія планує запустити роботаксі у 15 містах до кінця 2026 року.

Uber розпочинає випробування безпілотних роботаксі у Британії - як реагують водії, профспілки та політики
Photograph: Uber

Uber розпочав випробування автономних транспортних засобів на вулицях Манчестера, прагнучи запровадити послуги роботаксі в містах Великої Британії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Перші безпілотні автомобілі вже курсують, використовуючи технології компаній-партнерів Pony та Verne; саме з ними Uber нещодавно запустив першу в Європі службу автономних таксі в столиці Хорватії, Загребі.

В Uber заявили, що "раді зробити цей перший крок до того, щоб зробити цю технологію доступною для людей по всій Великій Британії".

У дописах у соціальних мережах компанія Verne повідомила, що "розпочала випробування автономних транспортних засобів у Манчестері", а Pony зазначила, що існують "плани щодо запуску роботаксі в місті" і що тестування вже триває.

Випробування передбачають картографування вулиць цього міста на північному заході Англії; при цьому за кермом перебуває водій-оператор для забезпечення безпеки, а пасажирів у салоні немає.

Обмежені пасажирські перевезення розпочалися минулого місяця в Лондоні, однак там на передньому сидінні автомобілів (наданих компанією Wayve) також перебував водій-оператор — відповідно до ліцензійних вимог відомства Transport for London для приватних перевізників.

Видання зауважує, що подальші кроки поки що не визначені. Зростає опір запровадженню роботаксі з боку водіїв Uber, їхніх профспілок та політиків столиці. Профспілки GMB та ADCU заявили, що тисячі водіїв можуть втратити роботу, і закликали надати допомогу тим, кого це торкнеться.

Цього тижня транспортний комітет Лондонської асамблеї оприлюднив критичну доповідь, у якій закликав уряд передати повноваження щодо регулювання послуг автономних таксі на місцевий рівень.

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У документі йдеться про "значну невизначеність щодо багатьох заявлених переваг автономних пасажирських транспортних засобів", а також про побоювання стосовно впливу на громадський транспорт і завантаженість доріг, питань безпеки та доступності послуг для пасажирів з інвалідністю.

Наразі офіційної заявки на запуск пасажирських перевезень у Манчестері не подано; транспортні засоби експлуатуються на підставі урядової ліцензії, виданої Агентством зі стандартів для водіїв і транспортних засобів (DVSA) та Міністерством транспорту.

Представник відомства Transport for Greater Manchester заявив, що місто прагне зробити свої таксі найбезпечнішими в країні.

"Нові технології відіграють дедалі важливішу роль у розвитку нашого міського регіону", — зазначили там. "Однак їх впровадження має відбуватися відповідально, безпечно та з належним урахуванням того, що це означає для наших мешканців.

Хоча досі не надходило заявок на запуск безпілотних таксі у Великому Манчестері, ми знаємо про потенційний інтерес компаній до такої діяльності.

Безпека завжди залишатиметься нашим головним пріоритетом, і нам потрібні тверді гарантії того, що на наших дорогах не експлуатуватимуться транспортні засоби, які становлять бодай найменший ризик для мешканців".

Компанія Uber заявила, що планує запустити послуги роботаксі у 15 містах світу до кінця 2026 року — переважно в США та на Близькому Сході.

Антоніна Туманова

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