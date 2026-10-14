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Uber начинает испытания беспилотных роботакси в Великобритании — как реагируют водители, профсоюзы и политики

Киев • УНН

 • 25069 просмотра

Uber тестирует беспилотные автомобили в Манчестере без пассажиров и с водителем-оператором. Компания планирует запустить роботакси в 15 городах до конца 2026 года.

Uber начинает испытания беспилотных роботакси в Великобритании — как реагируют водители, профсоюзы и политики
Photograph: Uber

Uber начал испытания автономных транспортных средств на улицах Манчестера, стремясь внедрить услуги роботакси в городах Великобритании, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Первые беспилотные автомобили уже курсируют, используя технологии компаний-партнеров Pony и Verne; именно с ними Uber недавно запустил первую в Европе службу автономных такси в столице Хорватии Загребе.

В Uber заявили, что "рады сделать этот первый шаг к тому, чтобы сделать эту технологию доступной для людей по всей Великобритании".

В сообщениях в социальных сетях компания Verne сообщила, что "начала испытания автономных транспортных средств в Манчестере", а Pony отметила, что существуют "планы по запуску роботакси в городе" и что тестирование уже продолжается.

Испытания предусматривают картографирование улиц этого города на северо-западе Англии; при этом за рулем находится водитель-оператор для обеспечения безопасности, а пассажиров в салоне нет.

Ограниченные пассажирские перевозки начались в прошлом месяце в Лондоне, однако там на переднем сиденье автомобилей (предоставленных компанией Wayve) также находился водитель-оператор — в соответствии с лицензионными требованиями ведомства Transport for London для частных перевозчиков.

Издание отмечает, что дальнейшие шаги пока не определены. Растет сопротивление внедрению роботакси со стороны водителей Uber, их профсоюзов и политиков столицы. Профсоюзы GMB и ADCU заявили, что тысячи водителей могут потерять работу, и призвали оказать помощь тем, кого это затронет.

На этой неделе транспортный комитет Лондонской ассамблеи опубликовал критический доклад, в котором призвал правительство передать полномочия по регулированию услуг автономных такси на местный уровень.

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В документе говорится о "значительной неопределенности относительно многих заявленных преимуществ автономных пассажирских транспортных средств", а также о беспокойстве по поводу влияния на общественный транспорт и загруженность дорог, вопросов безопасности и доступности услуг для пассажиров с инвалидностью.

В настоящее время официальная заявка на запуск пассажирских перевозок в Манчестере не подана; транспортные средства эксплуатируются на основании правительственной лицензии, выданной Агентством по стандартам для водителей и транспортных средств (DVSA) и Министерством транспорта.

Представитель ведомства Transport for Greater Manchester заявил, что город стремится сделать свои такси самыми безопасными в стране.

"Новые технологии играют все более важную роль в развитии нашего городского региона", — заявили там. "Однако их внедрение должно происходить ответственно, безопасно и с должным учетом того, что это означает для наших жителей.

Хотя до сих пор не поступало заявок на запуск беспилотных такси в Большом Манчестере, мы знаем о потенциальном интересе компаний к такой деятельности.

Безопасность всегда будет оставаться нашим главным приоритетом, и нам нужны твердые гарантии того, что на наших дорогах не будут эксплуатироваться транспортные средства, представляющие хотя бы малейший риск для жителей".

Компания Uber заявила, что планирует запустить услуги роботакси в 15 городах мира до конца 2026 года — преимущественно в США и на Ближнем Востоке.

Антонина Туманова

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Великобритания
Хорватия
Соединённые Штаты
Лондон