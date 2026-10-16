Tesla показала летающий Roadster, который разгоняется до 100 км/ч за 0,81 секунды

В сети распространилась информация о презентации нового электрического спорткара Tesla Roadster, который якобы способен отрываться от земли, преодолевать препятствия и разгоняться до 100 км/ч всего за 0,81 секунды. В то же время официального подтверждения таких характеристик и проведения демонстрации пока нет, пишет УНН.

Детали

Согласно распространённому описанию, автомобиль оснащён системой вентиляторов, которая создаёт прижимную силу и позволяет машине удерживаться на поверхности даже в перевёрнутом положении. Также заявлено о газовых двигателях для дополнительного ускорения и маневрирования.

Авторы сообщения утверждают, что Roadster будет иметь 3 версии: Performance, Thrust и Rocket. Последняя якобы рассчитана на 1 человека и способна совершать кратковременные полёты.

Что известно о Tesla Roadster

Tesla впервые представила прототип Roadster нового поколения в 2017 году, пообещав начать поставки в 2020 году. Однако выпуск автомобиля неоднократно переносили.

В распространённом сообщении также называют 2028 год возможным началом серийного производства, а стоимость бронирования оценивают в $50 000. Эти сведения требуют отдельного подтверждения.

По сообщениям Reuters и TechCrunch, Tesla действительно провела презентацию Roadster в Техасе. Автомобиль продемонстрировал кратковременный полёт и переворот в воздухе благодаря системе газовых двигателей, разработанной при участии SpaceX. Во время испытания также заявили о разгоне до 60 миль/ч (примерно 97 км/ч) за 0,81 секунды. Серийное производство планируют начать в 2028 году.

В то же время демонстрационный полёт не означает, что автомобиль уже сертифицирован для обычных дорог.

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