Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив мільярдера Ілона Маска орденом Свободи, про що ідеться у відповідному президентському указі №835/2026 від 26 серпня, пише УНН.

За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона - підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки - повідомляється в указі.

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