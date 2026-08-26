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Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. В указі відзначено його заслуги у захисті життя та розвитку відносин України і США.

Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив мільярдера Ілона Маска орденом Свободи, про що ідеться у відповідному президентському указі №835/2026 від 26 серпня, пише УНН.

За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона - підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки

- повідомляється в указі.

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Юлія Шрамко

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