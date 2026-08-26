Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи
Київ • УНН
Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. В указі відзначено його заслуги у захисті життя та розвитку відносин України і США.
Президент України Володимир Зеленський нагородив мільярдера Ілона Маска орденом Свободи, про що ідеться у відповідному президентському указі №835/2026 від 26 серпня, пише УНН.
За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона - підприємця, інженера, керівника компаній "СпейсЕкс" та "Тесла", Сполучені Штати Америки
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