Zelenskyy awarded Elon Musk the Order of Freedom

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy awarded billionaire Elon Musk the Order of Freedom, as stated in the relevant presidential decree No. 835/2026 of August 26, UNN reports.

For outstanding personal заслуги in protecting human lives and freedom, and developing relations between the peoples of Ukraine and the United States of America, I decree: to award the Order of Freedom to Musk Elon — entrepreneur, engineer, head of the companies "SpaceX" and "Tesla," United States of America