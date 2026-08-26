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Information agency «Ukrainian National News»

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Zelenskyy awarded Elon Musk the Order of Freedom

Kyiv • UNN

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Volodymyr Zelenskyy awarded Elon Musk the Order of Freedom. The decree recognizes his merits in protecting life and developing relations between Ukraine and the United States.

Zelenskyy awarded Elon Musk the Order of Freedom

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy awarded billionaire Elon Musk the Order of Freedom, as stated in the relevant presidential decree No. 835/2026 of August 26, UNN reports.

For outstanding personal заслуги in protecting human lives and freedom, and developing relations between the peoples of Ukraine and the United States of America, I decree: to award the Order of Freedom to Musk Elon — entrepreneur, engineer, head of the companies "SpaceX" and "Tesla," United States of America

- the decree states.

Ukraine seeks permission to use Musk's Starlink to strike Russian missile launchers - FT21.08.26, 14:20 • 3674 views

Julia Shramko

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