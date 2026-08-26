Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил миллиардера Илона Маска орденом Свободы, о чем говорится в соответствующем президентском указе №835/2026 от 26 августа, пишет УНН.

За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: наградить орденом Свободы Маска Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки - сообщается в указе.

Дополняется...