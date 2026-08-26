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Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. В указе отмечены его заслуги в защите жизни и развитии отношений Украины и США.

Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил миллиардера Илона Маска орденом Свободы, о чем говорится в соответствующем президентском указе №835/2026 от 26 августа, пишет УНН.

За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: наградить орденом Свободы Маска Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний "СпейсЭкс" и "Тесла", Соединенные Штаты Америки

- сообщается в указе.

Дополняется...

Юлия Шрамко

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