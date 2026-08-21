Украина ищет разрешения на Starlink Маска для поражения российских ракетных установок - FT

Украина ищет одобрения использования беспилотников, оснащённых Starlink, против пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 км внутри россии, ссылаясь на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Этот шаг потребует одобрения Илона Маска, чья позиция в отношении Украины и использования ею его спутникового интернет-сервиса колебалась", — говорится в публикации.

Как пишет издание, "запрос Украины появляется на фоне того, что она пытается противостоять усилению российских ракетных и дроновых ударов" и дефицита ракет для Patriot.

"Киев ищет способ обойти это ограничение, запрашивая разрешение на использование Starlink на собственных ударных беспилотниках для более точного поражения ключевых российских целей через границу", — указано в публикации.

Как пишет издание, "Зеленский попросил Трампа во время их встречи в Белом доме в июле поговорить с Маском о получении разрешения для Украины использовать Starlink за её пределами для наведения на российские пусковые установки баллистических ракет, по словам присутствовавших".

По словам источников, "Зеленский предлагал Маску разрешить Украине использовать Starlink на беспилотниках глубинного удара на расстоянии до 200 км внутри россии, что включало бы инфраструктуру запуска баллистических ракет, системы командования и другие активы", пишет издание.

Киев, как отмечает издание, "считал, что ограничение глубины этих ударов может стимулировать Маска одобрить запрос".

"Но Трамп был уклончивым и не выглядел поддерживающим этот план, по словам людей на встрече в Овальном кабинете. Они сказали, что, по их мнению, Маск не даст Киеву одобрения", — говорится в публикации.

Связаться с Маском для получения комментариев, как указано, не удалось.

Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет