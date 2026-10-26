У Швейцарії вперше засудили білоруського силовика за викрадення опонента лукашенка

Швейцарський суд визнав колишнього співробітника білоруських спецслужб винним у викраденні бізнесмена Анатолія Красовського, опонента президента білорусі олександра лукашенка. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Юрій Харауський, який визнав свою причетність до викрадень понад два десятиліття тому трьох опонентів лукашенка, яких згодом було вбито, також був виправданий у справі про викрадення колишнього міністра внутрішніх справ білорусі Юрія Захаренка.

За словами суду, Харауському тепер загрожує два роки умовного терміну у Швейцарії - покарання, яке було пом’якшено завдяки його співпраці зі слідством та повним зізнанням.

Правозахисні організації зазначають, що це рішення є першим у світі вироком щодо члена білоруських силових структур. Воно було ухвалено після того, як дочки двох жертв оскаржили виправдувальний вирок 2023 року.

Спочатку Харауський зізнався в інтерв’ю "Deutsche Welle" у 2019 році, що, працюючи в 1999 році в білоруському спеціальному підрозділі поліції "СОБР", він брав участь у викраденні трьох осіб.

Три роки тому швейцарський суд постановив, що ймовірна роль Харауського не була юридично доведена, оскільки з часом він давав суперечливі свідчення.

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