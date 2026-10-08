У Латвії проросійську активістку засудили до шести років за донат для армії рф

Ризький міський суд визнав прокремлівську активістку поліну камльову винною у переказі коштів на підтримку російської армії в Україні та засудив її до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.

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Зазначається, що жінці також призначили три роки пробаційного нагляду. Раніше прокурор просив засудити камльову до восьми років позбавлення волі.

камльову звинувачують у переказі 43 євро на підтримку російської армії. За даними Служби державної безпеки (СДБ), вона, використовуючи знайомого в білорусі як посередника, була причетна до переказу грошей на придбання обладнання для придушення безпілотників для російських солдатів в Україні - йдеться у статті.

Вказується, що перед оголошенням вироку камльова у своєму приблизно 40-хвилинному заключному слові назвала свої дії помилкою, але заперечила, що хотіла підтримати військові операції росії.

Нагадаємо

6 жовтня невідомі у масках і зі зброєю, погрожуючи латвійським військовим, намагалися силою переправити близько 20 нелегальних мігрантів на територію країни з боку білорусі.

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