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The Washington Post

У Латвії проросійську активістку засудили до шести років за донат для армії рф

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Ризький суд визнав поліну камльову винною у переказі 43 євро на обладнання для російських військових в Україні. Вона отримала 6 років ув’язнення.

У Латвії проросійську активістку засудили до шести років за донат для армії рф

Ризький міський суд визнав прокремлівську активістку поліну камльову винною у переказі коштів на підтримку російської армії в Україні та засудив її до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що жінці також призначили три роки пробаційного нагляду. Раніше прокурор просив засудити камльову до восьми років позбавлення волі.

камльову звинувачують у переказі 43 євро на підтримку російської армії. За даними Служби державної безпеки (СДБ), вона, використовуючи знайомого в білорусі як посередника, була причетна до переказу грошей на придбання обладнання для придушення безпілотників для російських солдатів в Україні

- йдеться у статті.

Вказується, що перед оголошенням вироку камльова у своєму приблизно 40-хвилинному заключному слові назвала свої дії помилкою, але заперечила, що хотіла підтримати військові операції росії.

Нагадаємо

6 жовтня невідомі у масках і зі зброєю, погрожуючи латвійським військовим, намагалися силою переправити близько 20 нелегальних мігрантів на територію країни з боку білорусі.

Інцидент на кордоні Латвії та білорусі: Сибіга звинуватив москву в провокаціях07.10.26, 13:32 • 3970 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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