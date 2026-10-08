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В Латвии пророссийскую активистку приговорили к шести годам за донат для армии РФ

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Рижский суд признал Полину Камлеву виновной в переводе 43 евро на оборудование для российских военных в Украине. Она получила 6 лет лишения свободы.

В Латвии пророссийскую активистку приговорили к шести годам за донат для армии РФ

Рижский городской суд признал прокремлёвскую активистку полину камльову виновной в переводе средств на поддержку российской армии в Украине и приговорил её к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что женщине также назначили три года пробационного надзора. Ранее прокурор просил приговорить камльову к восьми годам лишения свободы.

камльову обвиняют в переводе 43 евро на поддержку российской армии. По данным Службы государственной безопасности (СГБ), она, используя знакомого в белоруссии в качестве посредника, была причастна к переводу денег на приобретение оборудования для подавления беспилотников для российских солдат в Украине

— говорится в статье.

Указывается, что перед оглашением приговора камльова в своей примерно 40-минутной заключительной речи назвала свои действия ошибкой, но отрицала, что хотела поддержать военные операции россии.

Напомним

6 октября неизвестные в масках и с оружием, угрожая латвийским военнослужащим, пытались силой переправить около 20 нелегальных мигрантов на территорию страны со стороны белоруссии.

Инцидент на границе Латвии и беларуси: Сибига обвинил москву в провокациях07.10.26, 13:32 • 3968 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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