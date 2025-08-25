«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?

В Голливуде назревает новый любовный треугольник: на фоне слухов об отношениях с Остином Батлером актрису Зои Кравиц подловили в Риме за руку с Гарри Стайлзом. Свидание сразу вызвало волну сплетен и обсуждений в соцсетях. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Бывший участник группы One Direction и голливудская звезда стали главными героями TikTok после того, как в воскресенье их сняли на прогулке в Италии.

Когда встречаешь Гарри Стайлза и Зои Кравиц в Риме - в шутку подписал фото один из пользователей в сети.

Один из свидетелей даже поделился эмоциями от случайной встречи:

"Я попросила сфотографироваться, но он ответил, что не может, хотя был очень милым и даже взял меня за руку".

На улице Стайлз выглядел непринужденно: синяя куртка, джинсы и черные кроссовки. Кравиц выбрала легкое белое платье, черную бейсболку и балетки, неся свободной рукой кофе.

Гарри Стайлз

Атмосфера была уютной и непринужденной, но именно эта простота и стала причиной громких дискуссий.

В соцсетях реакция оказалась противоречивой: одни назвали их "идеальной парой", другие же упрекнули Кравиц за то, что она якобы встречается с бывшим парнем своей подруги Тейлор Свифт. Один пользователь X даже иронично окрестил актрису "жадной", учитывая параллельные слухи о ее возможном романе с Остином Батлером – партнером по ленте "Поймана на краже".

Кравиц и Остин Батлер

Интересно, что всего неделю назад Кравиц и Батлера видели вместе на красной дорожке и в парижском баре, где они откровенно флиртовали. Поэтому история с прогулкой в Риме еще больше запутала картину.

Любовная биография актрисы также богата событиями: с 2021 по 2024 год она встречалась с Ченнингом Татумом, а до этого год была в браке с актером Карлом Глусманом. Гарри Стайлз, в свою очередь, в 2024 году расстался с актрисой Тейлор Рассел, после чего его несколько раз видели с разными женщинами – в частности во время фестиваля в Гластонбери.

Пока представители обеих звезд не комментируют ситуацию, поклонники в сети спорят: это настоящий роман или очередной пиар-ход?

