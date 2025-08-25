$41.280.07
Эксклюзив
13:29 • 21341 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 17656 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 19404 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 102570 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 104407 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 49555 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 56425 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46 • 61686 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49216 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41373 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Актрису Зои Кравиц и певца Гарри Стайлза заметили вместе в Риме. Это вызвало обсуждение, поскольку ранее Кравиц видели с Остином Батлером.

«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?

В Голливуде назревает новый любовный треугольник: на фоне слухов об отношениях с Остином Батлером актрису Зои Кравиц подловили в Риме за руку с Гарри Стайлзом. Свидание сразу вызвало волну сплетен и обсуждений в соцсетях. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

Бывший участник группы One Direction и голливудская звезда стали главными героями TikTok после того, как в воскресенье их сняли на прогулке в Италии.  

Когда встречаешь Гарри Стайлза и Зои Кравиц в Риме

- в шутку подписал фото один из пользователей в сети.

Один из свидетелей даже поделился эмоциями от случайной встречи: 

"Я попросила сфотографироваться, но он ответил, что не может, хотя был очень милым и даже взял меня за руку".

На улице Стайлз выглядел непринужденно: синяя куртка, джинсы и черные кроссовки. Кравиц выбрала легкое белое платье, черную бейсболку и балетки, неся свободной рукой кофе.

Гарри Стайлз
Гарри Стайлз

Атмосфера была уютной и непринужденной, но именно эта простота и стала причиной громких дискуссий.

Бывшие участники The Police подали в суд на Стинга из-за потери миллионных роялти25.08.2025, 11:40 • 2634 просмотра

В соцсетях реакция оказалась противоречивой: одни назвали их "идеальной парой", другие же упрекнули Кравиц за то, что она якобы встречается с бывшим парнем своей подруги Тейлор Свифт. Один пользователь X даже иронично окрестил актрису "жадной", учитывая параллельные слухи о ее возможном романе с Остином Батлером – партнером по ленте "Поймана на краже".

Кравиц и Остин Батлер
Кравиц и Остин Батлер

Интересно, что всего неделю назад Кравиц и Батлера видели вместе на красной дорожке и в парижском баре, где они откровенно флиртовали. Поэтому история с прогулкой в Риме еще больше запутала картину.

Любовная биография актрисы также богата событиями: с 2021 по 2024 год она встречалась с Ченнингом Татумом, а до этого год была в браке с актером Карлом Глусманом. Гарри Стайлз, в свою очередь, в 2024 году расстался с актрисой Тейлор Рассел, после чего его несколько раз видели с разными женщинами – в частности во время фестиваля в Гластонбери.

Пока представители обеих звезд не комментируют ситуацию, поклонники в сети спорят: это настоящий роман или очередной пиар-ход?

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка22.08.2025, 14:46 • 55768 просмотров

Степан Гафтко

