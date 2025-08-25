"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?

У Голлівуді назріває новий любовний трикутник: на тлі чуток про стосунки з Остіном Батлером акторку Зої Кравіц підловили у Римі за руку з Гаррі Стайлзом. Побачення одразу викликало хвилю пліток та обговорень у соцмережах. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Колишній учасник гурту One Direction і голлівудська зірка стали головними героями TikTok після того, як у неділю їх зняли на прогулянці в Італії.

Коли зустрічаєшся з Гаррі Стайлзом та Зої Кравіц у Римі - жартома підписав фото один із користувачів у мережі.

Один зі свідків навіть поділився емоціями від випадкової зустрічі:

"Я попросила сфотографуватися, але він відповів, що не може, хоча був дуже милим і навіть узяв мене за руку".

На вулиці Стайлз виглядав невимушено: синя куртка, джинси та чорні кросівки. Кравіц обрала легку білу сукню, чорну бейсболку й балетки, несучи вільною рукою каву.

Гаррі Стайлз

Атмосфера була затишною й невимушеною, але саме ця простота і стала причиною гучних дискусій.

У соцмережах реакція виявилася суперечливою: одні назвали їх "ідеальною парою", інші ж дорікнули Кравіц за те, що вона нібито зустрічається з колишнім хлопцем своєї подруги Тейлор Свіфт. Один користувач X навіть іронічно охрестив акторку "жадібною", зважаючи на паралельні чутки про її можливий роман з Остіном Батлером – партнером по стрічці "Спіймана на крадіжці".

Кравіц та Остін Батлер

Цікаво, що лише тиждень тому Кравіц і Батлера бачили разом на червоній доріжці та в паризькому барі, де вони відверто фліртували. Тому історія з прогулянкою у Римі ще більше заплутала картину.

Любовна біографія акторки також багата на події: з 2021 до 2024 року вона зустрічалася з Ченнінгом Татумом, а до цього рік була у шлюбі з актором Карлом Глусманом. Гаррі Стайлз, своєю чергою, у 2024 році розлучився з акторкою Тейлор Рассел, після чого його кілька разів бачили з різними жінками – зокрема під час фестивалю у Гластонбері.

Поки представники обох зірок не коментують ситуацію, шанувальники в мережі сперечаються: це справжній роман чи черговий піар-хід?

