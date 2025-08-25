$41.280.07
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені
Ексклюзив
13:29 • 14309 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 12394 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 14358 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 92605 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 95106 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 47060 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 54956 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 61100 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 48906 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Акторку Зої Кравіц та співака Гаррі Стайлза помітили разом у Римі. Це викликало обговорення, оскільки раніше Кравіц бачили з Остіном Батлером.

"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?

У Голлівуді назріває новий любовний трикутник: на тлі чуток про стосунки з Остіном Батлером акторку Зої Кравіц підловили у Римі за руку з Гаррі Стайлзом. Побачення одразу викликало хвилю пліток та обговорень у соцмережах. Про це повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Колишній учасник гурту One Direction і голлівудська зірка стали головними героями TikTok після того, як у неділю їх зняли на прогулянці в Італії.  

Коли зустрічаєшся з Гаррі Стайлзом та Зої Кравіц у Римі

- жартома підписав фото один із користувачів у мережі.

Один зі свідків навіть поділився емоціями від випадкової зустрічі: 

"Я попросила сфотографуватися, але він відповів, що не може, хоча був дуже милим і навіть узяв мене за руку".

На вулиці Стайлз виглядав невимушено: синя куртка, джинси та чорні кросівки. Кравіц обрала легку білу сукню, чорну бейсболку й балетки, несучи вільною рукою каву.

Гаррі Стайлз
Гаррі Стайлз

Атмосфера була затишною й невимушеною, але саме ця простота і стала причиною гучних дискусій.

Колишні учасники The Police подали до суду на Стінга через втрату мільйонних роялті25.08.25, 11:40 • 2520 переглядiв

У соцмережах реакція виявилася суперечливою: одні назвали їх "ідеальною парою", інші ж дорікнули Кравіц за те, що вона нібито зустрічається з колишнім хлопцем своєї подруги Тейлор Свіфт. Один користувач X навіть іронічно охрестив акторку "жадібною", зважаючи на паралельні чутки про її можливий роман з Остіном Батлером – партнером по стрічці "Спіймана на крадіжці".

Кравіц та Остін Батлер
Кравіц та Остін Батлер

Цікаво, що лише тиждень тому Кравіц і Батлера бачили разом на червоній доріжці та в паризькому барі, де вони відверто фліртували. Тому історія з прогулянкою у Римі ще більше заплутала картину.

Любовна біографія акторки також багата на події: з 2021 до 2024 року вона зустрічалася з Ченнінгом Татумом, а до цього рік була у шлюбі з актором Карлом Глусманом. Гаррі Стайлз, своєю чергою, у 2024 році розлучився з акторкою Тейлор Рассел, після чого його кілька разів бачили з різними жінками – зокрема під час фестивалю у Гластонбері.

Поки представники обох зірок не коментують ситуацію, шанувальники в мережі сперечаються: це справжній роман чи черговий піар-хід?

Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину22.08.25, 14:46 • 53725 переглядiв

Степан Гафтко

