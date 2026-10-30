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рф повторно атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: є поранена

Київ • УНН

 • 80 перегляди

російські війська атакували вокзал у Дніпрі, поранивши жінку та спричинивши пожежу. Через удари по енергетиці місто й область без світла.

рф повторно атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: є поранена

російські війська знову завдали вдарили по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії, передає УНН.

Деталі

Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі. Там сталася пожежа. Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні

- заявив очільник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що за останню добу російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру, тому в Дніпрі та області не діють екстрені графіки відключень.

Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють 

- йдеться у дописі.

За наявною інформацією, цієї ночі від удару "реактива" була пожежа на обладнанні.

Є пошкодження на магістральних мережах "Укренерго" та на одному з об’єктів ДТЕК. Енергетики вже працюють, у першу чергу відновлюють живлення на водоканалі

- йдеться у дописі ДТЕК.

Нагадаємо

Через російську атаку без електрики залишилися понад 350 тисяч абонентів у Дніпрі та прилеглих населених пунктах. Водоканали перейшли на генератори.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
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