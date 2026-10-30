рф повторно атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: є поранена
Київ • УНН
російські війська атакували вокзал у Дніпрі, поранивши жінку та спричинивши пожежу. Через удари по енергетиці місто й область без світла.
російські війська знову завдали вдарили по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії, передає УНН.
Деталі
Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі. Там сталася пожежа. Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні
Крім того, у ДТЕК повідомили, що за останню добу російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру, тому в Дніпрі та області не діють екстрені графіки відключень.
Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють
За наявною інформацією, цієї ночі від удару "реактива" була пожежа на обладнанні.
Є пошкодження на магістральних мережах "Укренерго" та на одному з об’єктів ДТЕК. Енергетики вже працюють, у першу чергу відновлюють живлення на водоканалі
Нагадаємо
Через російську атаку без електрики залишилися понад 350 тисяч абонентів у Дніпрі та прилеглих населених пунктах. Водоканали перейшли на генератори.