рф повторно атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: є поранена

російські війська знову завдали вдарили по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії, передає УНН.

Про атаку повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Ворог знову завдав ударів по залізничному вокзалу у Дніпрі. Там сталася пожежа. Дістала поранень жінка. Медики доправляють її до лікарні

Крім того, у ДТЕК повідомили, що за останню добу російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру, тому в Дніпрі та області не діють екстрені графіки відключень.

Дніпро та Дніпропетровський район: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють