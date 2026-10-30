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рф повторно атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: есть раненая

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

российские войска атаковали вокзал в Днепре, ранив женщину и вызвав пожар. Из-за ударов по энергетике город и область остались без света.

рф повторно атаковала железнодорожный вокзал в Днепре: есть раненая

российские войска снова нанесли удар по вокзалу в Днепре. На месте возник пожар, ранена женщина. Также из-за постоянных атак рф в городе и области нет электроэнергии, передает УНН.

Детали

Об атаке сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Враг снова нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. Там произошел пожар. Женщина получила ранения. Медики доставляют ее в больницу

- заявил глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, в ДТЭК сообщили, что за последние сутки российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру, поэтому в Днепре и области не действуют экстренные графики отключений.

Днепр и Днепровский район: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Энергетики работают вторые сутки, но восстановить электроснабжение в полном объеме пока не удастся. Ситуацию осложняют повторные атаки на энергооборудование. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют 

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, этой ночью в результате удара "реактива" произошел пожар на оборудовании.

Есть повреждения на магистральных сетях "Укрэнерго" и на одном из объектов ДТЭК. Энергетики уже работают, в первую очередь восстанавливают электроснабжение на водоканале

- говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним

Из-за российской атаки без электричества остались более 350 тысяч абонентов в Днепре и прилегающих населенных пунктах. Водоканалы перешли на генераторы.

Алла Киосак

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