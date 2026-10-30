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Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Через російську атаку без електрики залишилися понад 350 тисяч абонентів у Дніпрі та прилеглих населених пунктах. Водоканали перейшли на генератори.

Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів

- констатував Ганжа.

Нагадаємо

У Дніпрі ввечері у четвер, 29 жовтня, через низку російських атак стався блекаут.

Удари рф по Дніпру впродовж жовтня - у місті оголосили жалобу за всіма загиблими29.10.26, 18:58 • 3410 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)