Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Насосні станції водопостачання та водовідведення переводять на резервне живлення від генераторів - констатував Ганжа.

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