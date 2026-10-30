Атака на Днепр оставила без света более 350 тысяч абонентов

В результате вражеской атаки на Днепр без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населённых пунктах. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, информирует УНН.

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По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Насосные станции водоснабжения и водоотведения переводят на резервное питание от генераторов - констатировал Ганжа.

Напомним

В Днепре вечером в четверг, 29 октября, из-за ряда российских атак произошёл блэкаут.

Удары рф по Днепру в течение октября - в городе объявили траур по всем погибшим