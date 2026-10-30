Атака на Днепр оставила без света более 350 тысяч абонентов
Киев • УНН
Из-за российской атаки без электричества остались более 350 тысяч абонентов в Днепре и прилегающих населённых пунктах. Водоканалы перешли на генераторы.
В результате вражеской атаки на Днепр без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населённых пунктах. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Насосные станции водоснабжения и водоотведения переводят на резервное питание от генераторов
Напомним
В Днепре вечером в четверг, 29 октября, из-за ряда российских атак произошёл блэкаут.
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