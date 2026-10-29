російські атаки спричинили блекаут у Дніпрі: без світла 10 мікрорайонів
Київ • УНН
Після російських атак у Дніпрі пошкоджено магістральні мережі, без світла частина міста. Лікарні працюють на генераторах.
У Дніпрі ввечері у четвер, 29 жовтня, через низку російських атак стався блекаут. Про це повідомляє УНН.
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За інформацією міської ради, в різних частинах Дніпра спостерігаються просідання напруги.
Станом на 22:00 світла немає у майже десятку мікрорайонів. ... Лікарні та станції водовідведення у районах, що зачепило знеструмлення, працюють безперебійно. Бо мають генератори та всі необхідні запаси. Якщо ситуація не зміниться, на ранок буде максимально задубльовано електротранспорт автобусами. Як уже робили це минулої зими
У свою чергу в ДТЕК повідомили про пошкоджене обладнання магістральних мереж.
"Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів. Енергетики вже працюють, щоб повернути світло якомога швидше", - доповіли у компанії.
Нагадаємо
Дніпро зазнав кількох хвиль російських атак у четвер, 29 жовтня. Ворожий дрон атакував пасажирський потяг на території залізничного вокзалу, внаслідок чого загинуло 14 людей. Також російський БПЛА влучив по гуртожитку одного з ПТУ.
російський удар по Дніпру: Макрон закликав до "тривалого миру"29.10.26, 17:56 • 3838 переглядiв