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російський удар по Дніпру: Макрон закликав до "тривалого миру"

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Макрон висловив співчуття після удару російського реактивного дрона по вокзалу Дніпра, де загинули 13 людей.

російський удар по Дніпру: Макрон закликав до "тривалого миру"

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на удар російського реактивного безпілотника по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого тоді загинули 13 людей, і ще десятеро постраждали. Він висловив співчуття українцям й закликав посилити зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру. Про це французький президент написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

З глибоким сумом дізнався, що російський реактивний безпілотник врізався у залізничний вокзал Дніпра, спричинивши дуже багато жертв. Висловлюю свої співчуття та солідарність президенту Зеленському та українському народу. У цьому контексті ми повинні прагнути до набагато більшого, ніж локальне припинення вогню, подібне до того, що нещодавно було досягнуто в Олешках. Неприпустимо, що росія продовжує відкидати всі пропозиції в цьому напрямку, продовжуючи ескалувати конфлікт та атакувати цивільне населення. Разом ми повинні подвоїти наші зусилля для досягнення справедливого та міцного миру та привести росію за стіл переговорів

- заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі і показав перші кадри з місця ворожої атаки.

Алла Кіосак

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Емманюель Макрон
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