російський удар по Дніпру: Макрон закликав до "тривалого миру"
Київ • УНН
Макрон висловив співчуття після удару російського реактивного дрона по вокзалу Дніпра, де загинули 13 людей.
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на удар російського реактивного безпілотника по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого тоді загинули 13 людей, і ще десятеро постраждали. Він висловив співчуття українцям й закликав посилити зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру. Про це французький президент написав у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
З глибоким сумом дізнався, що російський реактивний безпілотник врізався у залізничний вокзал Дніпра, спричинивши дуже багато жертв. Висловлюю свої співчуття та солідарність президенту Зеленському та українському народу. У цьому контексті ми повинні прагнути до набагато більшого, ніж локальне припинення вогню, подібне до того, що нещодавно було досягнуто в Олешках. Неприпустимо, що росія продовжує відкидати всі пропозиції в цьому напрямку, продовжуючи ескалувати конфлікт та атакувати цивільне населення. Разом ми повинні подвоїти наші зусилля для досягнення справедливого та міцного миру та привести росію за стіл переговорів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі і показав перші кадри з місця ворожої атаки.