российские атаки вызвали блэкаут в Днепре: без света 10 микрорайонов
Киев • УНН
После российских атак в Днепре повреждены магистральные сети, часть города — без света. Больницы работают на генераторах.
В Днепре вечером в четверг, 29 октября, из-за серии российских атак произошёл блэкаут. Об этом сообщает УНН.
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По информации городского совета, в разных частях Днепра наблюдаются просадки напряжения.
По состоянию на 22:00 света нет почти в десятке микрорайонов. ... Больницы и станции водоотведения в районах, которых коснулось отключение электроэнергии, работают бесперебойно. Поскольку у них есть генераторы и все необходимые запасы. Если ситуация не изменится, к утру электротранспорт будет максимально заменён автобусами. Как это уже делали прошлой зимой
В свою очередь в ДТЭК сообщили о повреждённом оборудовании магистральных сетей.
"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет как можно скорее", - доложили в компании.
Напомним
Днепр пережил несколько волн российских атак в четверг, 29 октября. Вражеский дрон атаковал пассажирский поезд на территории железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 14 человек. Также российский БПЛА попал в общежитие одного из ПТУ.
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