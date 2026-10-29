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российские атаки вызвали блэкаут в Днепре: без света 10 микрорайонов

Киев • УНН

 • 490 просмотра

После российских атак в Днепре повреждены магистральные сети, часть города — без света. Больницы работают на генераторах.

российские атаки вызвали блэкаут в Днепре: без света 10 микрорайонов

В Днепре вечером в четверг, 29 октября, из-за серии российских атак произошёл блэкаут. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По информации городского совета, в разных частях Днепра наблюдаются просадки напряжения.

По состоянию на 22:00 света нет почти в десятке микрорайонов. ... Больницы и станции водоотведения в районах, которых коснулось отключение электроэнергии, работают бесперебойно. Поскольку у них есть генераторы и все необходимые запасы. Если ситуация не изменится, к утру электротранспорт будет максимально заменён автобусами. Как это уже делали прошлой зимой

- говорится в сообщении.

В свою очередь в ДТЭК сообщили о повреждённом оборудовании магистральных сетей.

"Без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов Днепра, а также прилегающих к областному центру районов. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет как можно скорее", - доложили в компании.

Напомним

Днепр пережил несколько волн российских атак в четверг, 29 октября. Вражеский дрон атаковал пассажирский поезд на территории железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 14 человек. Также российский БПЛА попал в общежитие одного из ПТУ.

российский удар по Днепру: Макрон призвал к "продолжительному миру"29.10.26, 17:56 • 3940 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Электроэнергия
Днепр (город)
ДТЭК