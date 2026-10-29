Не лише вокзал: дрон рф влучив в гуртожиток ПТУ Дніпра, постраждали студентки

Дніпро зазнав кількох хвиль російських атак у четвер, 29 жовтня. Ворожий дрон атакував пасажирський потяг на території залізничного вокзалу, внаслідок чого загинуло 14 людей. Також російський БПЛА влучив по гуртожитку одного з ПТУ, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждали дві дівчини віком 15 і 16 років.

У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці

Про удар повідомив і міський голова Борис Філатов.

Дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового