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Не лише вокзал: дрон рф влучив в гуртожиток ПТУ Дніпра, постраждали студентки

Київ • УНН

 • 502 перегляди

У Дніпрі дрон рф влучив у гуртожиток 17-го ПТУ, постраждали дві дівчини. Раніше атака на пасажирський потяг забрала життя 14 людей.

Не лише вокзал: дрон рф влучив в гуртожиток ПТУ Дніпра, постраждали студентки

Дніпро зазнав кількох хвиль російських атак у четвер, 29 жовтня. Ворожий дрон атакував пасажирський потяг на території залізничного вокзалу, внаслідок чого загинуло 14 людей. Також російський БПЛА влучив по гуртожитку одного з ПТУ, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждали дві дівчини віком 15 і 16 років.

У них гостра реакція на стрес. Медики надали їм усю необхідну допомогу на місці

 - написав Ганжа.

Про удар повідомив і міський голова Борис Філатов.

Дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ. Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового

 - йдеться в дописі.

Крім того, росіяни скинули на Дніпро декілька КАБів, повідомили місцеві ЗМІ і пабліки.

Нагадаємо

У п’ятницю, 30 жовтня, в Дніпрі оголосили жалобу за загиблими внаслідок атаки дрона по залізничному вокзалу 29 жовтня, а також за загиблими впродовж жовтня поточного року.

Євген Устименко

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