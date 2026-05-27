Трамп увеличил квоту на беженцев в США, но только для белых южноафриканцев

Фото: АР

Администрация президента США Дональда Трампа решила увеличить годовой лимит на прием беженцев до 17 500 человек, однако дополнительные места фактически предназначены только для белых южноафриканцев-африканеров. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что решение принято из-за "непредвиденной чрезвычайной ситуации с беженцами" в Южной Африке. По его словам, в стране якобы возросло "подстрекательство к насилию на расовой почве", хотя конкретных доказательств Белый дом не обнародовал.

Допуск в Соединенные Штаты африканеров из Южной Африки в ответ на эту чрезвычайную ситуацию оправдан серьезными гуманитарными проблемами – говорится в заявлении президента США.

В прошлом году администрация Трампа планировала принять до 7500 беженцев, преимущественно африканеров, но теперь квоту увеличили еще на 10 тысяч человек. В то же время программа помощи беженцам для людей из других стран остается фактически заблокированной после решения Трампа приостановить ее в первый день своего возвращения в Белый дом.

Администрация Трампа развернула иммиграционную операцию в штате Мэн

Правительство Южной Африки отрицает утверждения о преследовании белых граждан. Критики администрации Трампа заявляют, что сосредоточение многолетней программы поддержки беженцев только на одной группе оставляет без помощи людей, бегущих от войн и гуманитарных кризисов в других регионах мира.

Комитет ООН обвинил руководство США в подстрекательстве к расовой дискриминации из-за агрессивной риторики