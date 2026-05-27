Трамп увеличил квоту на беженцев в США, но только для белых южноафриканцев
Киев • УНН
Трамп увеличил квоту на беженцев до 17 500 человек только для белых южноафриканцев. Программы помощи для других стран остаются заблокированными.
Администрация президента США Дональда Трампа решила увеличить годовой лимит на прием беженцев до 17 500 человек, однако дополнительные места фактически предназначены только для белых южноафриканцев-африканеров. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Трамп заявил, что решение принято из-за "непредвиденной чрезвычайной ситуации с беженцами" в Южной Африке. По его словам, в стране якобы возросло "подстрекательство к насилию на расовой почве", хотя конкретных доказательств Белый дом не обнародовал.
Допуск в Соединенные Штаты африканеров из Южной Африки в ответ на эту чрезвычайную ситуацию оправдан серьезными гуманитарными проблемами
В прошлом году администрация Трампа планировала принять до 7500 беженцев, преимущественно африканеров, но теперь квоту увеличили еще на 10 тысяч человек. В то же время программа помощи беженцам для людей из других стран остается фактически заблокированной после решения Трампа приостановить ее в первый день своего возвращения в Белый дом.
Правительство Южной Африки отрицает утверждения о преследовании белых граждан. Критики администрации Трампа заявляют, что сосредоточение многолетней программы поддержки беженцев только на одной группе оставляет без помощи людей, бегущих от войн и гуманитарных кризисов в других регионах мира.
