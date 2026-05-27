Трамп увеличил квоту на беженцев в США, но только для белых южноафриканцев

$44.240.0251.530.20
ukenru
Эксклюзив
26 мая, 14:19 • 20583 просмотра
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 60350 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 13:55 • 33079 просмотра
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12 • 32749 просмотра
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Эксклюзив
26 мая, 12:00 • 34299 просмотра
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
Эксклюзив
26 мая, 09:31 • 29258 просмотра
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
Эксклюзив
26 мая, 06:33 • 38851 просмотра
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02 • 52501 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 60806 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 58872 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.8м/с
54%
745мм
Популярные новости
Израиль нанес удар по новому лидеру боевого крыла ХАМАС Мохаммеду Одеху26 мая, 19:30 • 4776 просмотра
ОБСЕ осудило российский террор и подтвердило свою приверженность продолжению поддержки Украины - Сибига26 мая, 19:38 • 4100 просмотра
“Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся”: Усик обратился к фанатам после боя с Верховеном26 мая, 20:06 • 2788 просмотра
В Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО возле трех военных аэродромов26 мая, 21:13 • 9668 просмотра
Небензя в ООН озвучил новые ультиматумы РФ для "мирного соглашения" с УкраинойVideo00:14 • 6916 просмотра
публикации
Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбиратьPhoto26 мая, 17:55 • 24524 просмотра
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
Эксклюзив
26 мая, 14:01 • 60366 просмотра
Какие продукты помогут поддержать нормальный уровень калия в организмеPhoto26 мая, 09:09 • 44276 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 61372 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 74621 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марко Рубио
Ван И (политик)
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 27972 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 44313 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 58305 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 60223 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 60178 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Золото

Трамп увеличил квоту на беженцев в США, но только для белых южноафриканцев

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

Трамп увеличил квоту на беженцев до 17 500 человек только для белых южноафриканцев. Программы помощи для других стран остаются заблокированными.

Трамп увеличил квоту на беженцев в США, но только для белых южноафриканцев
Фото: АР

Администрация президента США Дональда Трампа решила увеличить годовой лимит на прием беженцев до 17 500 человек, однако дополнительные места фактически предназначены только для белых южноафриканцев-африканеров. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что решение принято из-за "непредвиденной чрезвычайной ситуации с беженцами" в Южной Африке. По его словам, в стране якобы возросло "подстрекательство к насилию на расовой почве", хотя конкретных доказательств Белый дом не обнародовал.

Допуск в Соединенные Штаты африканеров из Южной Африки в ответ на эту чрезвычайную ситуацию оправдан серьезными гуманитарными проблемами

– говорится в заявлении президента США.

В прошлом году администрация Трампа планировала принять до 7500 беженцев, преимущественно африканеров, но теперь квоту увеличили еще на 10 тысяч человек. В то же время программа помощи беженцам для людей из других стран остается фактически заблокированной после решения Трампа приостановить ее в первый день своего возвращения в Белый дом.

Администрация Трампа развернула иммиграционную операцию в штате Мэн21.01.26, 23:56 • 4893 просмотра

Правительство Южной Африки отрицает утверждения о преследовании белых граждан. Критики администрации Трампа заявляют, что сосредоточение многолетней программы поддержки беженцев только на одной группе оставляет без помощи людей, бегущих от войн и гуманитарных кризисов в других регионах мира.

Комитет ООН обвинил руководство США в подстрекательстве к расовой дискриминации из-за агрессивной риторики12.03.26, 03:01 • 6029 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Дональд Трамп
Южная Африка
Соединённые Штаты