Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
The New York Times

Администрация Трампа развернула иммиграционную операцию в штате Мэн

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Министерство внутренней безопасности США начало операцию "Улов дня" в штате Мэн, направленную на принудительное исполнение иммиграционного законодательства. Более 100 федеральных агентов прибыли в штат, вызвав критику губернатора и правозащитников.

Администрация Трампа развернула иммиграционную операцию в штате Мэн

Министерство внутренней безопасности США сообщило о начале масштабной операции "Улов дня" в штате Мэн, направленной на принудительное исполнение иммиграционного законодательства. По официальным данным ведомства, меры нацелены на выявление преступников среди иностранцев. Однако источники в иммиграционных службах на условиях анонимности отмечают, что основное внимание агентов сосредоточено на общинах беженцев, в частности сомалийского происхождения. Об этом пишет УНН.

Детали

Для проведения операции в штат прибыло более 100 федеральных агентов. Губернатор штата Мэн Джанет Миллс назвала такую тактику администрации Трампа агрессивной и нежелательной. Местные власти и правозащитные организации готовятся к дальнейшему увеличению количества силовиков в регионе. Ранее подобные меры были приняты в Миннесоте, куда направили около 3000 агентов.

Политический контекст и обвинения

Дональд Трамп обосновывает активизацию правоохранительных операций необходимостью борьбы с преступностью. В то же время статистика свидетельствует, что значительная часть задержанных не имеет криминального прошлого или судимостей.

Рейтинг Дональда Трампа упал до 40% за первый год его второго срока - СМИ20.01.26, 22:35 • 9822 просмотра

Президент неоднократно высказывал резкую критику в адрес сомалийских иммигрантов, упоминая о случаях мошенничества в других штатах и призывая их покинуть страну. Развертывание федеральных сил в Мэне стало частью более широкой стратегии усиления иммиграционного контроля в штатах, которые возглавляют представители Демократической партии. 

США приостанавливают выдачу виз для 75 стран, включая россию и Иран14.01.26, 17:03 • 4494 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Выборы в США
Министерство внутренней безопасности США
Миннесота
Мэн
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп