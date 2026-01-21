Адміністрація Трампа розгорнула імміграційну операцію в штаті Мен

$43.180.08
50.320.20
uken
19:21 • 4684 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 13982 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 23309 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 17652 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 30708 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 33763 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20448 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21495 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39254 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 58598 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 29116 перегляди
У ГУР розповіли про виробництво ракет "Іскандер-К": 8 підприємств досі не під санкціямиPhoto21 січня, 12:22 • 7274 перегляди
У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21 січня, 14:15 • 9444 перегляди
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 8238 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 10465 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 23309 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 30708 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 29172 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 33763 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 50655 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Геннадій Труханов
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Давос
Реклама
УНН Lite
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo18:19 • 3056 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 4818 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 29173 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28368 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 25136 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Адміністрація Трампа розгорнула імміграційну операцію в штаті Мен

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало операцію "Улов дня" в штаті Мен, спрямовану на примусове виконання імміграційного законодавства. Понад 100 федеральних агентів прибули до штату, викликавши критику губернатора та правозахисників.

Адміністрація Трампа розгорнула імміграційну операцію в штаті Мен

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про початок масштабної операції "Улов дня" у штаті Мен, спрямованої на примусове виконання імміграційного законодавства. За офіційними даними відомства, заходи націлені на виявлення злочинців серед іноземців. Проте джерела в імміграційних службах на умовах анонімності зазначають, що основна увага агентів зосереджена на громадах біженців, зокрема сомалійського походження. Про це пише УНН.

Деталі

Для проведення операції до штату прибуло понад 100 федеральних агентів. Губернатор штату Мен Джанет Міллс назвала таку тактику адміністрації Трампа агресивною та небажаною. Місцева влада та правозахисні організації готуються до подальшого збільшення кількості силовиків у регіоні. Раніше подібні заходи було вжито у Міннесоті, куди направили близько 3000 агентів.

Політичний контекст та звинувачення

Дональд Трамп обґрунтовує активізацію правоохоронних операцій необхідністю боротьби зі злочинністю. Водночас статистика свідчить, що значна частина затриманих не має кримінального минулого або судимостей.

Рейтинг Дональда Трампа впав до 40% за перший рік його другого терміну - ЗМІ20.01.26, 22:35 • 9812 переглядiв

Президент неодноразово висловлював різку критику на адресу сомалійських іммігрантів, згадуючи про випадки шахрайства в інших штатах та закликаючи їх покинути країну. Розгортання федеральних сил у Мені стало частиною ширшої стратегії посилення імміграційного контролю в штатах, які очолюють представники Демократичної партії. 

США призупиняють видачу віз для 75 країн, включаючи росію та Іран14.01.26, 17:03 • 4492 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Вибори в США
Міністерство національної безпеки США
Міннесота
Мен (штат)
Демократична партія США
Дональд Трамп