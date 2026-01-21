Адміністрація Трампа розгорнула імміграційну операцію в штаті Мен

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про початок масштабної операції "Улов дня" у штаті Мен, спрямованої на примусове виконання імміграційного законодавства. За офіційними даними відомства, заходи націлені на виявлення злочинців серед іноземців. Проте джерела в імміграційних службах на умовах анонімності зазначають, що основна увага агентів зосереджена на громадах біженців, зокрема сомалійського походження. Про це пише УНН.

Деталі

Для проведення операції до штату прибуло понад 100 федеральних агентів. Губернатор штату Мен Джанет Міллс назвала таку тактику адміністрації Трампа агресивною та небажаною. Місцева влада та правозахисні організації готуються до подальшого збільшення кількості силовиків у регіоні. Раніше подібні заходи було вжито у Міннесоті, куди направили близько 3000 агентів.

Політичний контекст та звинувачення

Дональд Трамп обґрунтовує активізацію правоохоронних операцій необхідністю боротьби зі злочинністю. Водночас статистика свідчить, що значна частина затриманих не має кримінального минулого або судимостей.

Президент неодноразово висловлював різку критику на адресу сомалійських іммігрантів, згадуючи про випадки шахрайства в інших штатах та закликаючи їх покинути країну. Розгортання федеральних сил у Мені стало частиною ширшої стратегії посилення імміграційного контролю в штатах, які очолюють представники Демократичної партії.

