Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Комитет ООН обвинил руководство США в подстрекательстве к расовой дискриминации из-за агрессивной риторики

Киев • УНН

 • 2576 просмотра

Эксперты ООН заявили, что риторика Трампа в отношении мигрантов провоцирует преступления на почве ненависти. Белый дом отверг обвинения, назвав их предвзятыми.

Комитет ООН обвинил руководство США в подстрекательстве к расовой дискриминации из-за агрессивной риторики
Фото: AP

Группа независимых экспертов Комитета по ликвидации расовой дискриминации заявила, что публичные выступления президента Дональда Трампа и других американских политических лидеров провоцируют серьезные нарушения прав человека. В решении, обнародованном в Женеве, отмечается, что использование дегуманизирующего языка в отношении мигрантов и беженцев способствует росту преступлений на почве ненависти. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Члены комитета выразили глубокую обеспокоенность тем, что высокопоставленные политики изображают просителей убежища как преступников или обузу для общества. По мнению экспертов, такой подход не только усиливает стереотипы, но и ведет к расовому профилированию со стороны пограничных и таможенных служб США.

Изображение мигрантов как преступников или обузы политиками и влиятельными публичными деятелями самого высокого уровня, в частности президентом, может подстрекать к расовой дискриминации и преступлениям на почве ненависти

– говорится в пресс-релизе комитета.

Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп20.02.26, 22:39 • 7096 просмотров

В отчете отмечается, что за последние три месяца в результате насильственных методов контроля погибли восемь человек, в том числе двое граждан США во время протестов в Миннесоте. Эксперты ООН классифицировали эти случаи применения смертельной силы как произвольное лишение жизни и грубое нарушение международного права.

Реакция Белого дома и обвинения в предвзятости

Администрация президента США категорически отвергла выводы Комитета ООН, назвав их политически мотивированными и оторванными от реальности. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлз заявила, что Соединенные Штаты сейчас являются более безопасной страной благодаря жестким мерам по охране границы и снижению уровня преступности. Она подчеркнула, что американское правительство не считает мнение "так называемых экспертов" весомым, поскольку они демонстрируют крайнюю предвзятость в отношении внутренней политики страны.

Эта оценка Организации Объединенных Наций так же бесполезна, как и их сломанный эскалатор, а их крайняя предвзятость продолжает доказывать, почему никто не воспринимает их всерьез. Никого не волнует, что думают предвзятые так называемые эксперты ООН, потому что американцы живут в более безопасной и сильной стране

– сообщила Оливия Уэйлз.

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23.01.26, 06:36 • 40935 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Женева
Белый дом
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты