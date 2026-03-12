Комітет ООН звинуватив керівництво США в підбурюванні до расової дискримінації через агресивну риторику

Фото: AP

Група незалежних експертів Комітету з ліквідації расової дискримінації заявила, що публічні виступи президента Дональда Трампа та інших американських політичних лідерів провокують серйозні порушення прав людини. У рішенні, оприлюдненому в Женеві, зазначається, що використання дегуманізуючої мови стосовно мігрантів та біженців сприяє зростанню злочинів на ґрунті ненависті. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Члени комітету висловили глибоку стурбованість через те, що високопоставлені політики зображують шукачів притулку як злочинців або тягар для суспільства. На думку експертів, такий підхід не лише посилює стереотипи, а й веде до расового профілювання з боку прикордонних та митних служб США.

Зображення мігрантів як злочинців або тягаря політиками та впливовими публічними діячами найвищого рівня, зокрема президентом, може підбурювати до расової дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті – йдеться у пресрелізі комітету.

У звіті наголошується, що за останні три місяці внаслідок насильницьких методів контролю загинуло вісім осіб, зокрема двоє громадян США під час протестів у Міннесоті. Експерти ООН класифікували ці випадки застосування смертельної сили як свавільне позбавлення життя та грубе порушення міжнародного права.

Реакція Білого дому та звинувачення в упередженості

Адміністрація президента США категорично відкинула висновки Комітету ООН, назвавши їх політично мотивованими та відірваними від реальності. Речниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що Сполучені Штати наразі є безпечнішою країною завдяки жорстким заходам із охорони кордону та зниженню рівня злочинності. Вона підкреслила, що американський уряд не вважає думку "так званих експертів" вагомою, оскільки вони демонструють крайню упередженість щодо внутрішньої політики країни.

Ця оцінка Організації Об'єднаних Націй така ж марна, як і їхній зламаний ескалатор, а їхня крайня упередженість продовжує доводити, чому ніхто не сприймає їх серйозно. Нікого не хвилює, що думають упереджені так звані експерти ООН, бо американці живуть у безпечнішій і сильнішій країні – повідомила Олівія Вейлз.

