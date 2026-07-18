Что празднуют 18 июля в Украине и мире

18 июля в мире отмечают Международный день Нельсона Манделы под эгидой ООН и Всемирный день слушания. По новому церковному календарю верующие чтят память преподобного Афанасия Афонского, пишет УНН.

Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela International Day)

Установлен ООН в честь дня рождения выдающегося борца за права человека, лауреата Нобелевской премии мира и бывшего президента ЮАР. В этот день традиционно призывают посвятить 67 минут своего времени (по минуте за каждый год борьбы Манделы за равенство) помощи другим и общественно полезным делам.

Всемирный день слушания (World Listening Day)

Эколого-культурная инициатива. Цель дня — привлечь внимание к акустической экологии и звуковой среде вокруг нас. Организаторы призывают людей остановиться на мгновение и осознанно прислушаться к звукам природы или ритму своего города.

День избавления от сожалений (Toss Away the "Could Haves" and "Should Haves" Day)

Замечательный психологический праздник, отмечаемый в США. Он призывает хотя бы на один день отпустить все мысли о том, что вы "могли бы" или "должны были" сделать в прошлом, перестать корить себя за старые ошибки и сосредоточиться на настоящем.

День икры (National Caviar Day)

Гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных в мире деликатесов.

День кислых конфет (National Sour Candy Day)

Радостный праздник для сладкоежек, которые предпочитают сладости с яркой кислинкой.

День памяти преподобного Афанасия Афонского

По новому (новоюлианскому) календарю, 18 июля православная церковь чтит Афанасия Афонского — основателя первого и главного монастыря на Святой Горе Афон. В народе этот день называли "Афанасьев день" или "Лунный праздник". Считалось, что сегодняшняя луна обладает особой силой: люди вечером выходили на улицу, чтобы наблюдать за ней. Если луна яркая и четкая — осень будет теплой и сухой.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 18 июля чтят память преподобного Сергия Радонежского, а также мученицы Анны и преподобного мученика Кирилла.