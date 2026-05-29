Дважды за полярным кругом и международные исследования океана: ледокол "Ноосфера" завершил рекордный сезон

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Судно вернулось в Кейптаун после семи месяцев работы и 18 пересечений пролива Дрейка. Ученые впервые провели исследования за полярным кругом.

Завершился пятый антарктический сезон украинского научно-исследовательского ледокола "Ноосфера". Судно вернулось в порт Кейптауна (ЮАР), где базируется между полярными миссиями. Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, этот сезон стал рекордным по многим направлениям, передает УНН.

Продолжительность и количество рейсов

Сезон продолжался более 7 месяцев — с середины октября до конца мая (для сравнения: прошлый длился почти 5 месяцев). Команда "Ноосферы" совершила рекордные 9 рейсов в Антарктику и 18 раз пересекала самое бурное место планеты — пролив Дрейка. В общей сложности судно прошло более 30 тыс. миль (более 56 тыс. км), что превышает длину экватора Земли.

Первый опыт работы за Полярным кругом

В этом сезоне "Ноосфера" дважды пересекла круг для проведения научных исследований в заливе Маргарет-Бей. Напоминаем, что наша антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена перед Южным полярным кругом. Поэтому для Украины это — значительное расширение зоны исследований.

Более широкая научная программа

С борта "Ноосферы" наши ученые с иностранными коллегами проводили комплексные исследования влияния изменения климата на воды Южного океана. Они изучали морские тепловые волны, отбирали образцы донных отложений для реконструкции геологической истории и анализировали изменения в морской фауне. В частности, взаимодействие между микроорганизмами, фитопланктоном и зоопланктоном.

Рекордное количество международных партнерств

Судно обеспечивало научное и/или логистическое сотрудничество Украины с наибольшим количеством стран за все сезоны. Это Польша, Чехия, Великобритания, США, Канада, Колумбия и Мексика. В частности, "Ноосфера" и "Вернадский" стали платформами для работы Первой мексиканской антарктической экспедиции, что значительно укрепило научные связи между государствами. А логистические коллаборации позволили расширить объемы научных исследований без дополнительных затрат из бюджета Украины.

Традиционно в пятом сезоне ледокол обеспечил пересменку на "Вернадском" годовых 30-й и 31-й Украинских антарктических экспедиций, а также доставку и возвращение сезонного отряда.

Как сообщили в НАНЦ, такую непростую и насыщенную программу выполнила команда украинских моряков под руководством капитанов из Одесской области: Павла Панасюка и Андрея Стариша. Они эффективно справились со всеми задачами, обходя штормы и прокладывая новые маршруты среди айсбергов.

"Ноосфера" стала символом не только открытости Украины к новому международному сотрудничеству, но и местом, где совместно создается глобальная наука, направленная на защиту уязвимых экосистем нашей планеты 

- отметил Евгений Дикий, глава НАНЦ.

Антонина Туманова

