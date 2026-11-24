Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет защищаться от любых угроз в космосе после сообщений о том, что россия готовится запустить спутник с ядерным оружием. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

По данным немецких СМИ, в этом месяце страны НАТО получили разведывательные сообщения о возможном запуске в ближайшие 60 дней. Неясно, какая страна является автором этих сообщений.

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Мы всегда будем обеспечивать защиту каждого сантиметра территории НАТО, и это включает обеспечение нашей безопасности, когда речь идет о космическом элементе - ответил Рютте на вопрос об этих сообщениях.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал, что не видел последних сообщений, но отверг сообщения со ссылкой на "неизвестные источники", назвав их "едва ли заслуживающими серьезного восприятия".

Посольство россии в Берлине сообщило немецким СМИ, что отвергает то, что оно назвало "безосновательными обвинениями", и заявило, что сообщения были частью "пропагандистской кампании".

Рютте сказал на пресс-конференции в Берлине, что у НАТО есть различные варианты реагирования.

Когда речь идет о военной сфере, мы всегда будем проводить оценку наших возможностей сдерживания и обороны и вносить обновления там, где это необходимо - сказал Рютте.

Стоя рядом с Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц не подтвердил и не опроверг сообщения о планах россии, но сказал, что они "раскрывают уровень эскалации, к которому, очевидно, готова россия".

"Сообщения о том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не являются новыми, но остаются не менее шокирующими", — сказал он.

Пресс-секретарь правительства Германии ранее также не подтвердил и не опроверг эти сообщения, но заявил, что относится к ним "очень серьезно", сообщает AFP. Однако пресс-секретарь предостерег от "чрезмерной нервозности по поводу гипотетических опасностей".

Йозеф Ашбахер, глава Европейского космического агентства (ESA), заявил, что наличие ядерного оружия в космосе — это "наихудший сценарий", сообщает немецкая газета Handelsblatt.

россия подписала Договор по космосу 1967 года, который запрещает оружие массового уничтожения на орбите. Другие страны, включая США и Китай, развернули или планируют развернуть другое оружие в космосе, исследуя иные возможности за пределами договора, такие как атаки на спутники противников, которые имеют ключевое значение для военной связи, наблюдения и навигации, пишет издание.

В 2024 году США заявили, что россия разрабатывает "космическое" противоспутниковое оружие, оснащенное ядерной боеголовкой. россия опровергла это обвинение.

В сентябре министр ВВС США Трой Майнк заявил, что США имеют "орбитальное оружие для контроля космоса", которое вращается вокруг планеты, но не привел конкретных подробностей. В ответ на это заявление пресс-секретарь кремля песков заявил российским СМИ, что космос "должен быть свободен от любого оружия".