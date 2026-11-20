Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в готовность российского диктатора владимира путина к мирным переговорам, хотя реальных подтверждений этого нет. Об этом польский премьер рассказал после телефонного разговора с американским лидером во время заседания "коалиции желающих" в Берлине, сообщает Onet, пишет УНН.

По словам Туска, 19 ноября Трамп присоединился к разговору с европейскими лидерами и рассказал о результатах своих переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином и путиным.

Польский премьер отметил, что американский президент высказывался достаточно оптимистично относительно перспектив дипломатического урегулирования войны.

В то же время Туск подчеркнул, что подобные оценки со стороны Трампа он слышал уже неоднократно.

Его (Трампа — ред.) вера в добрую волю владимира путина кажется непоколебимой, хотя пока никакие факты ее не подтверждают

Туск добавил, что хотел бы увидеть реальные доказательства готовности россии к завершению войны.

Было бы хорошо, если бы рано или поздно выяснилось, что россия готова серьезно взяться за мирные переговоры