"Никакие факты этого не подтверждают" — Туск раскритиковал непоколебимую веру Трампа в добрую волю путина
Киев • УНН
Дональд Туск заявил, что Трамп верит в готовность путина к переговорам. Польский премьер не видит реальных доказательств мирных намерений кремля.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в готовность российского диктатора владимира путина к мирным переговорам, хотя реальных подтверждений этого нет. Об этом польский премьер рассказал после телефонного разговора с американским лидером во время заседания "коалиции желающих" в Берлине, сообщает Onet, пишет УНН.
Детали
По словам Туска, 19 ноября Трамп присоединился к разговору с европейскими лидерами и рассказал о результатах своих переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином и путиным.
Польский премьер отметил, что американский президент высказывался достаточно оптимистично относительно перспектив дипломатического урегулирования войны.
В то же время Туск подчеркнул, что подобные оценки со стороны Трампа он слышал уже неоднократно.
Туск усомнился в мирных намерениях кремля
Его (Трампа — ред.) вера в добрую волю владимира путина кажется непоколебимой, хотя пока никакие факты ее не подтверждают
Туск добавил, что хотел бы увидеть реальные доказательства готовности россии к завершению войны.
Было бы хорошо, если бы рано или поздно выяснилось, что россия готова серьезно взяться за мирные переговоры
Таким образом, несмотря на оптимистичные сигналы из Вашингтона после встречи Трампа, путина и Си Цзиньпина в Китае, польский премьер призвал оценивать намерения кремля по конкретным действиям, а не заявлениям.
Трамп присоединился к встрече «Коалиции желающих» по телефону — что он сказал о путине и мире19.11.26, 20:10 • 4544 просмотра