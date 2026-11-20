"Жодні факти цього не підтверджують" – Туск розкритикував непохитну віру Трампа в добру волю путіна
Київ • УНН
Дональд Туск заявив, що Трамп вірить у готовність путіна до переговорів. Польський прем’єр не бачить реальних доказів мирних намірів кремля.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує вірити в готовність російського диктатора володимира путіна до мирних переговорів, хоча реальних підтверджень цього немає. Про це польський прем'єр розповів після телефонної розмови з американським лідером під час засідання "коаліції охочих" у Берліні, повідомляє Onet, пише УНН.
Деталі
За словами Туска, 19 листопада Трамп долучився до розмови з європейськими лідерами та розповів про результати своїх переговорів із головою Китаю Сі Цзіньпіном і путіним.
Польський прем'єр зазначив, що американський президент висловлювався досить оптимістично щодо перспектив дипломатичного врегулювання війни.
Водночас Туск наголосив, що подібні оцінки від Трампа він чув уже неодноразово.
Туск засумнівався в мирних намірах кремля
Його (Трампа - ред.) віра в добру волю володимира путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують
Туск додав, що хотів би побачити реальні докази готовності росії до завершення війни.
Було б добре, якби рано чи пізно з'ясувалося, що росія готова серйозно взятися за мирні переговори
Таким чином, попри оптимістичні сигнали з Вашингтона після зустрічі Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї, польський прем'єр закликав оцінювати наміри кремля за конкретними діями, а не заявами.
Трамп приєднався до зустрічі "Коаліції охочих" телефоном - що сказав про путіна і мир19.11.26, 20:10 • 4350 переглядiв