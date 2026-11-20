Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує вірити в готовність російського диктатора володимира путіна до мирних переговорів, хоча реальних підтверджень цього немає. Про це польський прем'єр розповів після телефонної розмови з американським лідером під час засідання "коаліції охочих" у Берліні, повідомляє Onet, пише УНН.

За словами Туска, 19 листопада Трамп долучився до розмови з європейськими лідерами та розповів про результати своїх переговорів із головою Китаю Сі Цзіньпіном і путіним.

Польський прем'єр зазначив, що американський президент висловлювався досить оптимістично щодо перспектив дипломатичного врегулювання війни.

Водночас Туск наголосив, що подібні оцінки від Трампа він чув уже неодноразово.

Його (Трампа - ред.) віра в добру волю володимира путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують