Украина и Германия запускают совместное производство разведывательных дронов — детали
Киев • УНН
В Германии создадут совместное предприятие по производству украинских разведывательных БПЛА. Первые тысячи дронов планируют изготовить в 2027 году.
В Берлине Украина и Германия договорились о запуске нового совместного проекта в сфере оборонного производства. Министры обороны двух стран Евгений Хмара и Борис Писториус подписали имплементационное соглашение, предусматривающее создание совместного предприятия по производству украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Детали
Предприятие будет работать на территории Германии. Его основной продукцией станут беспилотники для тактической разведки и наблюдения.
Уже в 2027 году на новом предприятии планируют произвести несколько тысяч украинских БПЛА. Германия будет финансировать производство, развертывание необходимых мощностей и дальнейшую поддержку проекта.
Соглашение также предусматривает возможность увеличения объемов производства и поставок беспилотников для Сил обороны Украины.
По словам министра обороны Украины Евгения Хмары, новые системы помогут украинским военным эффективнее вести разведку, получать информацию о ситуации на поле боя и планировать боевые задачи.
В настоящее время Украина сотрудничает с различными странами в реализации 11 проектов по совместному оборонному производству. После подписания нового соглашения их количество возрастет до 12.
Шесть из этих проектов Украина реализует совместно с Германией.
Отдельно Украина развивает сотрудничество с Великобританией. Ранее Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Вес Стритинг подписали проектные договоренности о совместном производстве украинских беспилотников классов middle strike и deep strike. Их производство будет финансировать британская сторона.
Таким образом, Украина продолжает расширять международную кооперацию в сфере оборонной промышленности, привлекая финансирование партнеров и создавая новые производственные мощности.
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