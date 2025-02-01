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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Киев  •  УНН

 • 41326 просмотра

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С 1 февраля 2025 года в Украине вводятся новые банковские лимиты на переводы и меняются тарифы на электроэнергию. Также произойдут изменения в выплатах военным и подорожают международные железнодорожные билеты.

С 1 февраля 2025 года в Украине вступает в силу ряд важных изменений, которые повлияют на финансовые операции, социальные выплаты, тарифы на электроэнергию и стоимость международных поездок, УНН собрал детали. 

Банковские лимиты 

С 1 февраля украинские банки вводят ограничения на денежные переводы между физическими лицами - лимит составит 150 тыс. грн в месяц для платежей по реквизитам IBAN.

Эти изменения будут касаться только клиентов, которые не имеют документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких лиц по уровню риска: "высокий", „средний" и „низкий".

Для клиентов с высоким уровнем риска лимит установят на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Для клиентов со средним и низким риском ограничения будут действовать в два этапа:

- с 1 февраля 2025 года - 150 тыс. грн;

- с 1 июня 2025 года - 100 тыс. грн.

Нацбанк объясняет, что такие меры направлены на борьбу с теневой экономикой и незаконными схемами, в частности использованием "дропов" - лиц, которые передают свои банковские карты для сомнительных финансовых операций.

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Чтобы избежать ограничений, клиенты смогут предоставить документы, подтверждающие их доход. Это позволит банкам пересмотреть или снять лимиты, учитывая финансовые возможности клиента и контроль за движением средств на счетах.

Изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих 

С 1 февраля вступают в силу изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Нововведения меняют порядок выплат семьям военных, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Отныне 50% денежного обеспечения будут распределяться между ближайшими родственниками: женой или мужем, родителями, несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью. Если таких родственников нет, то 20% от общей суммы могут получить другие члены семьи - взрослые дети, братья или сестры.

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Неиспользованные средства будут оставаться в воинской части и будут выплачены военному после его возвращения из плена или же в случае установления места пребывания.

Кроме того, военнослужащие могут заранее составить личное распоряжение, определив, кому и в каких долях должны поступать их выплаты в случае попадания в плен или пропажи без вести.

Выплаты в случае гибели военного

Если военнослужащий погиб и не оставил личного распоряжения, его денежное обеспечение после официального признания смерти войдет в состав наследства.

Закон не распространяется на лиц, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули воинскую часть или совершили дезертирство.

В Правительстве отметили, что эти изменения направлены на обеспечение справедливого распределения денежных выплат между родными военных и их использование в соответствии с желанием самого защитника.

Новые тарифы на электроэнергию 

С 1 февраля в Украине меняются правила применения льготного тарифа на электроэнергию для отопления. Отныне сниженная цена будет действовать только в пределах определенного объема потребления - до 2000 кВт в месяц.

До 30 апреля 2025 года украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, будут платить 2,64 грн за 1 кВт, если их потребление не превышает 2000 кВт в месяц. Если же использовано больше, то каждый дополнительный киловатт будет стоить 4,32 грн.

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Ранее действовал другой принцип: если потребитель превышал лимит, то более высокий тариф применялся ко всему объему потребления. Например, при использовании 2300 кВт за месяц приходилось платить по 4,32 грн за все 2300 кВт. Теперь за первые 2000 кВт начислят льготный тариф (2,64 грн/кВт), а лишь за превышение (в данном случае 300 кВт) - по повышенному (4,32 грн/кВт).

Также до 30 апреля 2025 года остаются неизменными цены на газ. Украинцы, которых обслуживает "Нафтогаз" (а это 98% потребителей), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа.

Цены на международные поезда

"Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда, из-за чего билеты в Польшу и Венгрию станут дороже. В то же время стоимость билетов на поезда в Австрию и Молдову останется без изменений.

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Цены пересматривают из-за роста расходов на энергоносители и материалы.

Насколько подорожают билеты?

- На поезд Киев - Варшава цена вырастет на 37%.

- На маршрут Киев - Будапешт:

- СВ-вагоны подорожают на 17%,

- купе - на 21%.

- Вагон 1-го класса Интерсити+ и СВ подорожают на 20-27%.

- Купейные места станут дороже на 9-27%.

Как купить дешевле?

Билеты по старым ценам еще можно приобрести до 31 января 2025 года на официальном сайте "Укрзализныци" или через мобильное приложение.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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