В Украине вырастут тарифы коммунальные услуги: когда ожидать
Киев • УНН
НБУ прогнозирует, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. С 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.
Нацбанк прогнозирует постепенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но в 2025 году они останутся неизменными.
Пишет УНН со ссылкой на Инфляционный отчет.
НБУ предусматривает постепенный рост акцизов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, однако сроки и параметры их корректировки остаются неопределенными, что создает риски для прогноза инфляции.
Прогноз базируется на предположении, что отдельные тарифы на коммунальные услуги (газ, отопление и горячая вода) будут оставаться неизменными в течение 2025 года.
Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в последующие годы. Предполагается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням
Регулятор отмечает, что значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения.
Длительная отсрочка повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня может сдерживать инфляцию, но вместе с тем будет способствовать накоплению квазифискальных дисбалансов и ухудшению финансового состояния государственных энергокомпаний.
Это будет создавать дополнительные угрозы для инвестиций в сектор, повышать риски нестабильности на энергетическом рынке, а ценовое давление будет только смещаться на будущий период.
Напомним
Правительство не будет повышать тарифы на тепло и электроэнергию в отопительном сезоне 2024-2025. На программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн.