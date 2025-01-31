В Україні зростуть тарифи комунальні послуги: коли очікувати

Нацбанк прогнозує поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але у 2025 році вони залишаться незмінними.

Пише УНН з посиланням на Інфляційний звіт.

НБУ передбачає поступове зростання акцизів і тарифів на житлово-комунальні послуги, однак строки та параметри їхнього коригування залишаються невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.

Прогноз базується на припущенні, що окремі тарифи на комунальні послуги (газ, опалення та гаряча вода) залишатимуться незмінними протягом 2025 року.

Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що з 2026 року можерозпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів