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В Україні зростуть тарифи комунальні послуги: коли очікувати

Київ • УНН

 • 51409 перегляди

НБУ прогнозує, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними у 2025 році. З 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Нацбанк прогнозує поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але у 2025 році вони залишаться незмінними.

Пише УНН з посиланням на Інфляційний звіт.

НБУ передбачає поступове зростання акцизів і тарифів на житлово-комунальні послуги, однак строки та параметри їхнього коригування залишаються невизначеними, що створює ризики для прогнозу інфляції.

Прогноз базується на припущенні, що окремі тарифи на комунальні послуги (газ, опалення та гаряча вода) залишатимуться незмінними протягом 2025 року.

Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що з 2026 року можерозпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів

- йдеться в звіті.

Регулятор зазначає, що значне підвищення вартості енергоносіївдля швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення. 

Тривале відтермінування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня може стримувати інфляцію, але водночас сприятиме накопиченню квазіфіскальних дисбалансів і погіршенню фінансового стану державних енергокомпаній.

Це створюватиме додаткові загрози для інвестицій у сектор, підвищуватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише зміщуватиметься на майбутній період.

Нагадаємо 

Уряд не підвищуватиме тарифи на тепло та електроенергію в опалювальному сезоні 2024-2025. На програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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