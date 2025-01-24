Тарифи на тепло і світло не зміняться в опалювальному сезоні 2024-2025 - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на тепло та електроенергію в опалювальному сезоні 2024-2025 років залишаться без змін. Про це він повідомив на засіданні уряду, передає УНН.

"Також на цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін", — сказав Шмигаль.

У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг, за його словами, передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які цього потребують.

Прем’єр також наголосив на важливості ощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові години — зранку та ввечері.

Він зазначив, що це суттєво допомагає у боротьбі з російським енергетичним терором.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год.