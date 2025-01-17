В Україні пом'якшили тариф на "світло" для будинків з електроопаленням

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Кабмін ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу на електроенергію для споживачів з електроопаленням. Тепер повний тариф 4,32 грн застосовуватиметься лише до обсягів, що перевищують 2000 кВт/год.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Увалюємо важливе рішення уряду у сфері енергетики. На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год. Також передбачили пільговий тариф - 2,64 гривень - людям, які використовують електроопалювальні установки. Сьогодні він стосується тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й змушені платити за повним тарифом. Тому ухвалюємо постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тис. кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за тарифом 2,64 гривень 

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд вже надав на 10,5 млрд гривень для фізосіб та бізнесу для встановлення енергообладнання.

Нагадаємо

Міністр енергетики заявив про відсутність планів підвищення тарифів на електроенергію для населення в поточному опалювальному сезоні. Кабмін встановив тариф 4,32 грн/кВт-год до травня 2025 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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