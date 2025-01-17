В Україні пом'якшили тариф на "світло" для будинків з електроопаленням

Кабінет міністрів ухвалив постанову, за якою споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Увалюємо важливе рішення уряду у сфері енергетики. На час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год. Також передбачили пільговий тариф - 2,64 гривень - людям, які використовують електроопалювальні установки. Сьогодні він стосується тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й змушені платити за повним тарифом. Тому ухвалюємо постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тис. кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за тарифом 2,64 гривень