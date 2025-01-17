Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли

В Україні не планують підвищувати тариф на електроенергію для населення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

На сьогодні тариф (на електроенергію - ред.), який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо збільшувати, це якщо ми говоримо про тариф для населення - сказав Галущенко.

Він зазначив, що встановлений тариф надає можливість балансувати фінансово та дає можливість не накопичувати боргів саме в цьому сегменті.

Доповнення

У травні 2024 року Кабмін на засіданні схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год. Тариф на світло буде діяти близько року - до травня 2025-го.

Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП, нардеп Сергій Нагорняк заявляв, що у 2025 році потреби підвищувати тариф на електроенергію, наприклад, до 6 грн, або до 6,30 грн, немає, а 4,32 грн/кВт-год - достатньо.