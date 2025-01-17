Чи планується підвищення тарифу на світло - у Міненерго відповіли
Київ • УНН
Міністр енергетики заявив про відсутність планів підвищення тарифів на електроенергію для населення в поточному опалювальному сезоні. Кабмін встановив тариф 4,32 грн/кВт-год до травня 2025 року.
В Україні не планують підвищувати тариф на електроенергію для населення. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
На сьогодні тариф (на електроенергію - ред.), який встановлений на цей опалювальний сезон, ми не плануємо збільшувати, це якщо ми говоримо про тариф для населення
Він зазначив, що встановлений тариф надає можливість балансувати фінансово та дає можливість не накопичувати боргів саме в цьому сегменті.
Доповнення
У травні 2024 року Кабмін на засіданні схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт-год. Тариф на світло буде діяти близько року - до травня 2025-го.
Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету ВР з питань енергетики та ЖКП, нардеп Сергій Нагорняк заявляв, що у 2025 році потреби підвищувати тариф на електроенергію, наприклад, до 6 грн, або до 6,30 грн, немає, а 4,32 грн/кВт-год - достатньо.