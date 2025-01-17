Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
Киев • УНН
Министр энергетики заявил об отсутствии планов повышения тарифов на электроэнергию для населения в текущем отопительном сезоне. Кабмин установил тариф 4,32 грн/кВт-ч до мая 2025 года.
В Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию для населения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в ВР в пятницу, передает корреспондент УНН.
На сегодня тариф (на электроэнергию - ред.), который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем увеличивать, это если мы говорим о тарифе для населения
Он отметил, что установленный тариф дает возможность балансировать финансово и дает возможность не накапливать долгов именно в этом сегменте.
Дополнение
В мае 2024 года Кабмин на заседании принял решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Тариф на свет будет действовать около года - до мая 2025-го.
Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, нардеп Сергей Нагорняк заявлял, что в 2025 году необходимости повышать тариф на электроэнергию, например, до 6 грн, или до 6,30 грн, нет, а 4,32 грн/кВт-ч - достаточно.