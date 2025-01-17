Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр энергетики заявил об отсутствии планов повышения тарифов на электроэнергию для населения в текущем отопительном сезоне. Кабмин установил тариф 4,32 грн/кВт-ч до мая 2025 года.

В Украине не планируют повышать тариф на электроэнергию для населения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в ВР в пятницу, передает корреспондент УНН.

На сегодня тариф (на электроэнергию - ред.), который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем увеличивать, это если мы говорим о тарифе для населения

- сказал Галущенко.

Он отметил, что установленный тариф дает возможность балансировать финансово и дает возможность не накапливать долгов именно в этом сегменте.

Дополнение

В мае 2024 года Кабмин на заседании принял решение о повышении тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт-ч. Тариф на свет будет действовать около года - до мая 2025-го.  

Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, нардеп Сергей Нагорняк заявлял, что в 2025 году необходимости повышать тариф на электроэнергию, например, до 6 грн, или до 6,30 грн, нет, а 4,32 грн/кВт-ч - достаточно. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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