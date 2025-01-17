В Украине смягчили тариф на "свет" для домов с электроотоплением

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Кабмин принял постановление о дифференциации льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с электроотоплением. Теперь полный тариф 4,32 грн будет применяться только к объемам, превышающим 2000 кВт/ч.

Кабинет министров принял постановление, по которому потребители, которые используют электроотопительные установки, отныне будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Принимаем важное решение правительства в сфере энергетики. На время отопительного сезона государство обеспечило неизменность тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Также предусмотрели льготный тариф - 2,64 гривен - людям, которые используют электроотопительные установки. Сегодня он касается тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, которые потребляют больше этого лимита и вынуждены платить по полному тарифу. Поэтому принимаем постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО. Теперь потребители будут платить по полному тарифу только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт/ч. Остальную потребленную электроэнергию оплатят по тарифу 2,64 гривен 

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже предоставило на 10,5 млрд гривен для физлиц и бизнеса для установки энергооборудования.

Напомним

Министр энергетики заявил об отсутствии планов повышения тарифов на электроэнергию для населения в текущем отопительном сезоне. Кабмин установил тариф 4,32 грн/кВт-ч до мая 2025 года.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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