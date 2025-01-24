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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тарифы на тепло и свет не изменятся в отопительном сезоне 2024-2025 - Шмыгаль

Тарифы на тепло и свет не изменятся в отопительном сезоне 2024-2025 - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 10387 просмотра

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Правительство не будет повышать тарифы на тепло и электроэнергию в отопительном сезоне 2024-2025. На программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и электроэнергию в отопительном сезоне 2024-2025 годов останутся без изменений. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает УНН

"Также на этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет, как мы и обещали, остаются без изменений", - сказал Шмыгаль.

В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот, по его словам, предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые в этом нуждаются.

Премьер также подчеркнул важность экономного потребления электроэнергии, особенно в пиковые часы - утром и вечером.

Он отметил, что это существенно помогает в борьбе с российским энергетическим террором.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, по которому потребители, использующие электроотопительные установки, отныне будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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