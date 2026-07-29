Reuters: США обеспокоены получением Ираном разведданных через распространяемые военными видео

Главнокомандующий США на Ближнем Востоке предупредил военных, что видео с мобильных телефонов, распространяемые в Интернете, могут помочь Ирану атаковать американские базы, и источники сообщили, что некоторым командированным военнослужащим вскоре может быть приказано сдать свои телефоны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Любые ограничения мобильной связи добавят новое измерение конфликту для тысяч американских военнослужащих в регионе, многие из которых до сих пор полагаются на телефоны, чтобы периодически отправлять сообщения близким и заверять их, что они в порядке.

Адмирал Брэд Купер в ранее неопубликованном письме заявил, что Иран получает выгоду от возможности видеть успех или неудачу своих ударов почти в реальном времени, ища новости или онлайн-сообщения журналистов, ссылаясь на "реакции, фотографии и видео с мобильных телефонов наших войск".

"Прямые, неизбежные издержки этой разведывательной информации из открытых источников могут быть измерены жизнями американских военнослужащих и гражданских лиц в странах Персидского залива, которые стали объектами обстрелов", - написал глава Центрального командования США Купер в своем письме от 28 июля, копию которого получило Reuters.

Он призвал войска "удвоить усилия по обеспечению оперативной безопасности", не отдавая приказов о конкретных шагах в записке.

Предупреждение подчеркнуло растущую напряженность между освещением войны в реальном времени, часто с использованием спутниковых снимков и свидетельств очевидцев, и стремлением американских военных ограничить любую информацию, которая могла бы помочь Ирану в его попытках убивать и наносить ранения американским военнослужащим.

В Иордании, которая часто становится целью иранских ударов, некоторым военнослужащим сообщили, что в ближайшие дни у них будут конфискованы телефоны, сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

Третий источник сообщил, что подобный шаг рассматривается в регионе из соображений оперативной безопасности, но не назвал конфискацию неизбежной.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Центрального командования США капитан Тимоти Хокинс заявил: "Это сообщение является общим напоминанием нашим военнослужащим о важности поддержания оперативной безопасности. Это одна из многих возможностей, которые адмирал Купер использовал для донесения оперативных приоритетов".

В видеоролике, опубликованном в интернете в этом месяце, американский военнослужащий записал видео, на котором солдаты бегут в укрытие во время смертоносной иранской атаки на авиабазу Муваффак Салти в Иордании 17 июля.

Купер, похоже, упомянул эти кадры в своем письме, заявив, что они были записаны на умные очки Meta со встроенной камерой, пишет издание.

"Видео, снятое с помощью очков Meta военнослужащего, было опубликовано в Instagram, показывая, где и как этот человек эвакуировался в бункер во время ракетного и дронового удара Ирана", - написал Купер.

По словам Купера, Ирану было бы трудно определить успех или неудачу своих ударов, если бы не подобные сообщения благодаря использованию американскими военными средств радиоэлектронной борьбы и других тактик в зонах боевых действий.

"Иран знает, что оружие было применено; однако его силы не знают, промахнулись ли они на 50 метров, попали ли в пустую взлетную полосу или успешно поразили переполненный объект, - написал он. - Детальные списки, описания и анализы пораженных объектов, которые открыто публикуют новостные агентства, по сути, бесплатно выполняют за Иран оценку боевых повреждений".

В результате конфликта с Ираном, начавшегося 28 февраля, погибли около 18 американских военнослужащих, более 600 получили ранения. Эти потери усилили опасения американцев относительно войны, которую поддерживает лишь каждый третий американец.

Купер заявил, что подробности ударов могут помочь Ирану организовать последующие атаки.

"Детальное публичное раскрытие информации может стать немедленным сигналом для иранских сил к началу второй, гораздо более разрушительной волны атак", - сказал он.

Иран атаковал базу США в Иордании