В Варшаве неизвестные подожгли ресторан миллионера Слобоженко

Фото: www.instagram.com/the.warsaw2

В ночь на 15 июня в Варшаве неизвестные подожгли ресторан долларового миллионера Александра Слобоженко. В заведение ворвались двое мужчин в масках, взломав дверь, облили помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли его. Обстоятельства инцидента выясняет полиция, передает УНН.

Детали

По имеющимся данным, около четырех часов утра к заведению подошли двое мужчин в масках и капюшонах. Один из них сначала осмотрел прилегающую территорию, имитируя телефонный разговор. После этого злоумышленники взломали дверь ресторана, разлили внутри помещения, вероятно, легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее, а затем покинули место происшествия.

Совладелец ресторана Дмитрий Росляков подчеркнул в своем посте в Instagram, что злоумышленники преследовали цель не обокрасть заведение, а именно сжечь его.

Сегодня ночью кто-то пришел в наш ресторан @murmur.warsaw в Варшаве с огнем. Не ограбить. Не украсть. Сжечь дотла - вместе с трудом десятков людей и местом, куда ежедневно приходят семьи с детьми. Никто не пострадал - на этот раз. Но суть проста: в центре европейской столицы чужой бизнес, труд десятков людей и место, которое любит община, стали мишенью для кого-то, у кого хватило смелости только на то, чтобы прийти ночью. Запомните: все зафиксировано камерами. Каждый кадр уже в полиции. Ваше лицо, ваше время, ваш маршрут - все есть. Спасибо каждому, кто рядом - написал Росляков.

Впрочем, несмотря на инцидент, владелец заведения Александр Слобоженко сообщил, что заведение будет работать уже на следующий день после пожара.

Уже завтра откроемся, поэтому всех ждем. Команда - вы топ - сообщил Слобоженко в посте в Instagram.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним

В 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое, несмотря на то, что количество открытых ФЛП превышает закрытые. Половина закрывшихся заведений просуществовали менее полутора лет, а четверть - менее шести месяцев.