В Варшаве неизвестные подожгли ресторан миллионера Слобоженко
Киев • УНН
В Варшаве двое мужчин в масках подожгли ресторан миллионера Александра Слобоженко. Полиция расследует дело, заведение планирует открыться уже завтра.
В ночь на 15 июня в Варшаве неизвестные подожгли ресторан долларового миллионера Александра Слобоженко. В заведение ворвались двое мужчин в масках, взломав дверь, облили помещение легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли его. Обстоятельства инцидента выясняет полиция, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, около четырех часов утра к заведению подошли двое мужчин в масках и капюшонах. Один из них сначала осмотрел прилегающую территорию, имитируя телефонный разговор. После этого злоумышленники взломали дверь ресторана, разлили внутри помещения, вероятно, легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее, а затем покинули место происшествия.
Совладелец ресторана Дмитрий Росляков подчеркнул в своем посте в Instagram, что злоумышленники преследовали цель не обокрасть заведение, а именно сжечь его.
Сегодня ночью кто-то пришел в наш ресторан @murmur.warsaw в Варшаве с огнем. Не ограбить. Не украсть. Сжечь дотла - вместе с трудом десятков людей и местом, куда ежедневно приходят семьи с детьми. Никто не пострадал - на этот раз. Но суть проста: в центре европейской столицы чужой бизнес, труд десятков людей и место, которое любит община, стали мишенью для кого-то, у кого хватило смелости только на то, чтобы прийти ночью. Запомните: все зафиксировано камерами. Каждый кадр уже в полиции. Ваше лицо, ваше время, ваш маршрут - все есть. Спасибо каждому, кто рядом
Впрочем, несмотря на инцидент, владелец заведения Александр Слобоженко сообщил, что заведение будет работать уже на следующий день после пожара.
Уже завтра откроемся, поэтому всех ждем. Команда - вы топ
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.
Напомним
В 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое, несмотря на то, что количество открытых ФЛП превышает закрытые. Половина закрывшихся заведений просуществовали менее полутора лет, а четверть - менее шести месяцев.