Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт

У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж удвічі, незважаючи на те, що кількість відкритих ФОПів перевищує закриті. Половина закладів, що закрилися, проіснували менше півтора року, а чверть — менше шести місяців.