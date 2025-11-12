Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру
12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"
12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро
12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року
12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята
12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода
12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
12 листопада, 06:57
Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт

Київ • УНН

 • 3088 перегляди

У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж удвічі, незважаючи на те, що кількість відкритих ФОПів перевищує закриті. Половина закладів, що закрилися, проіснували менше півтора року, а чверть — менше шести місяців.

Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт

Приріст нових кафе та ресторанів відчутно скоротився у 2025 році. І хоча кількість відкритих ФОПів у сфері громадського харчування переважає кількість закритих, половина тих, хто розпочинав у громадському харчуванні бізнес 1,5 роки тому, змушений завершити у справи у поточний період.

Пише УНН із посиланням Opendatabot.

Деталі

Половина кафе та ресторанів, що закрились за попередні місяці 2025 року, проіснували менше ніж півтора року. Приріст нових кафе та ресторанів, за даними  скоротився більш ніж вдвічі. За даними статистики відкриття ФОПів, ситуація у сфері громадського харчування пов'язана зі скороченням:

13 373 нових фопів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилось в Україні цьогоріч. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік. 

Найактивнішим був вересень 2025 року, коли було відкрито 1 699 нових закладів. Найбільше нових ФОПів у HoReCa цьогоріч відкрили в Києві (1 693), на Дніпропетровщині (1 323), Львівщині (1 136), Одещині (1 113) та Київщині (1 054).

За той самий період цього року свою роботу припинили 10 645 ФОПів у сфері кафе та ресторанів.

Чверть закритих цьогоріч фопів пропрацювала менш ніж пів року.

Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2 728 заклади.

Минулог року, у цей період приріст склав 6 004 нових справ.

Більшість нових ФОП у поточному році зареєстрували жінки -  66%.

У деяких областях цей показник перевищує 70% — зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів.

Нагадаємо

Доходи ресторанної галузі в Україні зросли на 120% у 2023 році, досягнувши 31,6 млрд грн. McDonald's став лідером ринку з доходом 12,9 млрд грн, а Київ згенерував 72% усіх доходів галузі.

Ігор Тележніков

СуспільствоЕкономіка
