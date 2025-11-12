Ресторанний бізнес України: виторг зростає, але відвідуваність падає - звіт
У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж удвічі, незважаючи на те, що кількість відкритих ФОПів перевищує закриті. Половина закладів, що закрилися, проіснували менше півтора року, а чверть — менше шести місяців.
Приріст нових кафе та ресторанів відчутно скоротився у 2025 році. І хоча кількість відкритих ФОПів у сфері громадського харчування переважає кількість закритих, половина тих, хто розпочинав у громадському харчуванні бізнес 1,5 роки тому, змушений завершити у справи у поточний період.
Половина кафе та ресторанів, що закрились за попередні місяці 2025 року, проіснували менше ніж півтора року. Приріст нових кафе та ресторанів, за даними скоротився більш ніж вдвічі. За даними статистики відкриття ФОПів, ситуація у сфері громадського харчування пов'язана зі скороченням:
13 373 нових фопів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилось в Україні цьогоріч. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік.
Найактивнішим був вересень 2025 року, коли було відкрито 1 699 нових закладів. Найбільше нових ФОПів у HoReCa цьогоріч відкрили в Києві (1 693), на Дніпропетровщині (1 323), Львівщині (1 136), Одещині (1 113) та Київщині (1 054).
За той самий період цього року свою роботу припинили 10 645 ФОПів у сфері кафе та ресторанів.
Чверть закритих цьогоріч фопів пропрацювала менш ніж пів року.
Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2 728 заклади.
Минулог року, у цей період приріст склав 6 004 нових справ.
Більшість нових ФОП у поточному році зареєстрували жінки - 66%.
У деяких областях цей показник перевищує 70% — зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів.
Доходи ресторанної галузі в Україні зросли на 120% у 2023 році, досягнувши 31,6 млрд грн. McDonald's став лідером ринку з доходом 12,9 млрд грн, а Київ згенерував 72% усіх доходів галузі.
