Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет
Киев • УНН
В 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое, несмотря на то, что количество открытых ФОПов превышает закрытые. Половина закрывшихся заведений просуществовали менее полутора лет, а четверть — менее шести месяцев.
Прирост новых кафе и ресторанов заметно сократился в 2025 году. И хотя количество открытых ФЛП в сфере общественного питания превышает количество закрытых, половина тех, кто начинал в общественном питании бизнес 1,5 года назад, вынуждены завершить дела в текущий период.
Пишет УНН со ссылкой на Opendatabot.
Детали
Половина кафе и ресторанов, закрывшихся за предыдущие месяцы 2025 года, просуществовали менее полутора лет. Прирост новых кафе и ресторанов, по данным, сократился более чем вдвое. По данным статистики открытия ФЛП, ситуация в сфере общественного питания связана с сокращением:
13 373 новых ФЛП, работающих в сфере общественного питания, открылось в Украине в этом году. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самым активным был сентябрь 2025 года, когда было открыто 1 699 новых заведений. Больше всего новых ФЛП в HoReCa в этом году открыли в Киеве (1 693), на Днепропетровщине (1 323), Львовщине (1 136), Одесщине (1 113) и Киевщине (1 054).
За тот же период этого года свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов.
Четверть закрытых в этом году ФЛП проработала менее полугода.
В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2 728 заведений.
В прошлом году, в этот период прирост составил 6 004 новых дел.
Большинство новых ФЛП в текущем году зарегистрировали женщины - 66%.
В некоторых областях этот показатель превышает 70% — в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской. Ни в одном регионе мужчины не преобладают по количеству новых открытий.
Напомним
Доходы ресторанной отрасли в Украине выросли на 120% в 2023 году, достигнув 31,6 млрд грн. McDonald's стал лидером рынка с доходом 12,9 млрд грн, а Киев сгенерировал 72% всех доходов отрасли.
В Литве хотят запретить пластиковую посуду в кафе и на массовых мероприятиях27.12.23, 02:33 • 33384 просмотра