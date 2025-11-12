Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет

$41.960.02
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
07:33 • 13304 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41944 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44325 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65763 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102079 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
11 ноября, 13:20 • 50703 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80370 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66131 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24838 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Популярные новости
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы
12 ноября, 01:24 • 21025 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении
12 ноября, 02:27 • 28224 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
06:57 • 22816 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
07:09 • 20123 просмотра
Финики: польза и вред
08:20 • 15137 просмотра
Финики: польза и вред
08:20 • 15147 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102079 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
11 ноября, 13:27 • 69389 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
11 ноября, 13:01 • 80370 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66131 просмотра
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
09:10 • 4242 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
07:09 • 20130 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
06:57 • 22824 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли Дженнер
11 ноября, 20:35 • 23758 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
11 ноября, 14:28 • 38562 просмотра
Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

В 2025 году прирост новых кафе и ресторанов сократился более чем вдвое, несмотря на то, что количество открытых ФОПов превышает закрытые. Половина закрывшихся заведений просуществовали менее полутора лет, а четверть — менее шести месяцев.

Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет

Прирост новых кафе и ресторанов заметно сократился в 2025 году. И хотя количество открытых ФЛП в сфере общественного питания превышает количество закрытых, половина тех, кто начинал в общественном питании бизнес 1,5 года назад, вынуждены завершить дела в текущий период.

Пишет УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Половина кафе и ресторанов, закрывшихся за предыдущие месяцы 2025 года, просуществовали менее полутора лет. Прирост новых кафе и ресторанов, по данным, сократился более чем вдвое. По данным статистики открытия ФЛП, ситуация в сфере общественного питания связана с сокращением:

13 373 новых ФЛП, работающих в сфере общественного питания, открылось в Украине в этом году. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Самым активным был сентябрь 2025 года, когда было открыто 1 699 новых заведений. Больше всего новых ФЛП в HoReCa в этом году открыли в Киеве (1 693), на Днепропетровщине (1 323), Львовщине (1 136), Одесщине (1 113) и Киевщине (1 054).

За тот же период этого года свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов.

Четверть закрытых в этом году ФЛП проработала менее полугода.

В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2 728 заведений.

В прошлом году, в этот период прирост составил 6 004 новых дел.

Большинство новых ФЛП в текущем году зарегистрировали женщины -  66%.

В некоторых областях этот показатель превышает 70% — в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской. Ни в одном регионе мужчины не преобладают по количеству новых открытий.

Напомним

Доходы ресторанной отрасли в Украине выросли на 120% в 2023 году, достигнув 31,6 млрд грн. McDonald's стал лидером рынка с доходом 12,9 млрд грн, а Киев сгенерировал 72% всех доходов отрасли.

Игорь Тележников

ОбществоЭкономика
