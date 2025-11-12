Ресторанный бизнес Украины: выручка растет, но посещаемость падает - отчет

Прирост новых кафе и ресторанов заметно сократился в 2025 году. И хотя количество открытых ФЛП в сфере общественного питания превышает количество закрытых, половина тех, кто начинал в общественном питании бизнес 1,5 года назад, вынуждены завершить дела в текущий период.

Половина кафе и ресторанов, закрывшихся за предыдущие месяцы 2025 года, просуществовали менее полутора лет. Прирост новых кафе и ресторанов, по данным, сократился более чем вдвое. По данным статистики открытия ФЛП, ситуация в сфере общественного питания связана с сокращением:

13 373 новых ФЛП, работающих в сфере общественного питания, открылось в Украине в этом году. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым активным был сентябрь 2025 года, когда было открыто 1 699 новых заведений. Больше всего новых ФЛП в HoReCa в этом году открыли в Киеве (1 693), на Днепропетровщине (1 323), Львовщине (1 136), Одесщине (1 113) и Киевщине (1 054).

За тот же период этого года свою работу прекратили 10 645 ФЛП в сфере кафе и ресторанов.

Четверть закрытых в этом году ФЛП проработала менее полугода.

В целом в этом году прирост новых предпринимателей составил +2 728 заведений.

В прошлом году, в этот период прирост составил 6 004 новых дел.

Большинство новых ФЛП в текущем году зарегистрировали женщины - 66%.

В некоторых областях этот показатель превышает 70% — в частности, в Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской. Ни в одном регионе мужчины не преобладают по количеству новых открытий.

Доходы ресторанной отрасли в Украине выросли на 120% в 2023 году, достигнув 31,6 млрд грн. McDonald's стал лидером рынка с доходом 12,9 млрд грн, а Киев сгенерировал 72% всех доходов отрасли.

