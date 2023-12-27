В Литве хотят запретить пластиковую посуду в кафе и на массовых мероприятиях

Сейм Литвы может запретить продажу напитков и еды в бесплатной одноразовой пластиковой таре в заведениях общественного питания, на массовых мероприятиях и на пляжах. Об этом со ссылкой на LRT, передает УНН.

Детали

Для того, чтобы принять соответствующие поправки к закону, осталось одно голосование депутатов сейма.

Согласно проекту, поставщикам услуг общественного питания будет запрещено бесплатно раздавать потребителям одноразовые пластиковые изделия с едой или напитками. Их придется заменить столовой посудой или многоразовой упаковкой, цена которой не должна превышать стоимость одноразовой посуды.

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Эта процедура не будет применяться к упаковкам, куда продукты питания или напитки уже упаковал производитель.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение нового порядка торговцев предлагается штрафовать на 30-60 евро, а руководителей предприятий - на сумму от 100 до 200 евро.

Дополнение

В субботу после обсуждения 88 членов литовского Сейма проголосовали за соответствующие поправки к закону, двое воздержались. Если новую редакцию закона примут, его еще надо будет согласовать с законодательством Евросоюза.

Напомним,

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что ограничение использования одноразового пластика в Украине является важным шагом на пути к ЕС и дальнейшего внедрения реформы управления отходами