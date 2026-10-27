Правительство Франции рассматривало возможность блокировки соцсетей и мобильного интернета на фоне протестов — Politico
Киев • УНН
Правительство Франции обсуждало с операторами ограничения для TikTok, Instagram, Snapchat и X. Цель — затруднить координацию протестующих.
Французское правительство на фоне массовых протестов изучало возможные механизмы ограничения доступа к социальным сетям и мобильному интернету в отдельных районах страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, осведомлённые в данном вопросе, пишет УНН.
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По информации источников, в течение недели перед акциями 24 октября Министерство внутренних дел контактировало с телекоммуникационными операторами по поводу технических возможностей блокировки отдельных цифровых платформ.
По словам собеседников издания, целью было усложнить координацию действий участников беспорядков.
Как отмечается, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обращался к операторам связи с призывом быть готовыми к потенциальному ограничению доступа к TikTok, Instagram, Snapchat и X.
При этом представители правительства не опровергли информацию о соответствующем обращении и существовании такого письма.
По данным источников, французские власти опасались повторения или усиления насильственных инцидентов. Однако опасения не оправдались, поскольку во время акций 24 октября количество инцидентов оказалось значительно меньше.
Один из представителей телекоммуникационной отрасли сообщил, что власти прежде всего стремились ограничить каналы коммуникации, которые могли использоваться для организации и координации действий протестующих.
В то же время, по словам источников, обсуждались и менее радикальные варианты. В частности, речь шла о возможности временного отключения функций геолокации в приложениях, чтобы усложнить быстрое формирование больших групп людей.
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