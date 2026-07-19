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Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля

Киев • УНН

 • 3128 просмотра

В воскресенье, 19 июля, произошла масштабная проблема в работе соцсетей Facebook и Instagram. Причины инцидента в компании Meta пока не называют. Кроме Facebook и Instagram, не работает платформа Threads.

Масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 19 июля

В воскресенье, 19 июля, в работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Причины инцидента в Meta пока не называют, сообщает УНН со ссылкой на Downdetector.

Детали

Более 300 тысяч пользователей сообщили о проблемах с доступом к аккаунтам в соцсетях Meta. Пользователи сообщают о проблемах даже с десктопными версиями.

Кроме Facebook и Instagram, не работает платформа Threads.

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Евгений Устименко

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