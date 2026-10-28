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34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали

Киев • УНН

 • 11274 просмотра

Деми Ловато попала в больницу из-за вероятной аллергической реакции на маракуйю или суши. Певица заявила, что чувствует себя хорошо.

34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали

Американская певица и актриса Деми Ловато попала в больницу из-за внезапных проблем со здоровьем. 34-летняя звезда опубликовала фотографию с больничным браслетом и капельницей, чем встревожила своих поклонников. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Позже артистка объяснила, что причиной госпитализации стала предполагаемая аллергическая реакция на еду. По словам Ловато, она пока не знает, какой именно продукт вызвал ухудшение самочувствия.

Итак, теперь у меня аллергия либо на маракуйю, либо на суши

— написала певица в Instagram Stories.

Позже она успокоила подписчиков коротким сообщением: "У меня все хорошо!!"

Певица и раньше сталкивалась с сильными аллергическими реакциями

Как отмечает издание, проблемы с аллергией возникали у Ловато и раньше. В частности, в 2009 году во время съемок сериала "Сонни с шансом" актриса почувствовала сильный зуд и покраснение кожи после контакта с яичным салатом.

Также артистка рассказывала об аллергии на кошек и собак. По ее словам, иногда даже пребывание рядом с животными вызывало сильную реакцию.

В настоящее время Ловато сообщила, что чувствует себя хорошо. О необходимости дальнейшего лечения или длительной госпитализации певица не заявляла.

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Степан Гафтко

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