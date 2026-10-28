34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні

Американська співачка та акторка Демі Ловато потрапила до лікарні через раптові проблеми зі здоров'ям. 34-річна зірка опублікувала фотографію з лікарняним браслетом і крапельницею, чим занепокоїла своїх шанувальників. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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Згодом артистка пояснила, що причиною госпіталізації стала ймовірна алергічна реакція на їжу. За словами Ловато, вона поки не знає, який саме продукт спричинив погіршення самопочуття.

Отже, тепер у мене алергія або на маракуйю, або на суші – написала співачка в Instagram Stories.

Пізніше вона заспокоїла підписників коротким повідомленням: "У мене все добре!!"

Співачка й раніше стикалася із сильними алергічними реакціями

Як зазначає видання, проблеми з алергією виникали у Ловато й раніше. Зокрема, у 2009 році під час зйомок серіалу "Сонні з шансом" акторка відчула сильний свербіж і почервоніння шкіри після контакту з яєчним салатом.

Також артистка розповідала про алергію на котів і собак. За її словами, іноді навіть перебування поруч із тваринами спричиняло сильну реакцію.

Наразі Ловато повідомила, що почувається добре. Про необхідність подальшого лікування чи тривалої госпіталізації співачка не заявляла.

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