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34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Демі Ловато потрапила до лікарні через ймовірну алергічну реакцію на маракуйю або суші. Співачка заявила, що почувається добре.

34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні

Американська співачка та акторка Демі Ловато потрапила до лікарні через раптові проблеми зі здоров'ям. 34-річна зірка опублікувала фотографію з лікарняним браслетом і крапельницею, чим занепокоїла своїх шанувальників. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Згодом артистка пояснила, що причиною госпіталізації стала ймовірна алергічна реакція на їжу. За словами Ловато, вона поки не знає, який саме продукт спричинив погіршення самопочуття.

Отже, тепер у мене алергія або на маракуйю, або на суші

– написала співачка в Instagram Stories.

Пізніше вона заспокоїла підписників коротким повідомленням: "У мене все добре!!"

Співачка й раніше стикалася із сильними алергічними реакціями

Як зазначає видання, проблеми з алергією виникали у Ловато й раніше. Зокрема, у 2009 році під час зйомок серіалу "Сонні з шансом" акторка відчула сильний свербіж і почервоніння шкіри після контакту з яєчним салатом.

Також артистка розповідала про алергію на котів і собак. За її словами, іноді навіть перебування поруч із тваринами спричиняло сильну реакцію.

Наразі Ловато повідомила, що почувається добре. Про необхідність подальшого лікування чи тривалої госпіталізації співачка не заявляла.

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Степан Гафтко

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