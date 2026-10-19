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Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына

Киев • УНН

 • 22047 просмотра

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и Кайя почтили память Пресли, который умер в возрасте 27 лет. Причина смерти официально не установлена.

Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына

Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер и их дочь Кайя впервые после смерти Пресли Гербера в прошлом месяце нарушили молчание. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBS News.

Детали

"Мы невероятно опечалены потерей нашего любимого сына и брата. Мы чувствуем себя такими счастливыми, что Пресли был в нашей жизни на протяжении 27 лет. Он — милая, прекрасная душа, которая любила и является любимой сейчас и навсегда", — говорится в заявлении семьи, опубликованном в социальных сетях.

"Мы очень гордимся тем, как он проявил себя в этом мире, с добротой и уязвимостью. Мы благодарны за поток любви и поддержки от многих, кто знает и любит нашу семью, и даже от незнакомцев, которые чувствуют нашу боль. До встречи, наш милый мальчик. Мы любим тебя вечно, мама, папа и Кайя", — говорится в заявлении.

Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном центре Санта-Моники в США в возрасте 27 лет. Причина его смерти остаётся неизвестной, согласно веб-сайту Судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Однако полиция Санта-Моники заявила, что его смерть, вероятно, произошла в результате передозировки. Он часто открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостью и проблемами психического здоровья в своих социальных сетях.

Никто из членов семьи Пресли Гербера публично не говорил о его смерти до воскресенья, 18 октября. Его родители, супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер, поделились одним и тем же сообщением в своих аккаунтах в Instagram, тогда как его младшая сестра, актриса и модель Кайя Гербер, поделилась собственным.

"Я люблю тебя всем сердцем, до Луны и обратно, и снова обратно, навсегда, старший брат", — гласила подпись.

Её пост также отдал дань уважения Пресли Герберу, рассказав о воспоминаниях из их детства и о том, как она боролась с чувством пустоты после его смерти.

"Сказать, что любить тебя было самым лёгким делом в мире, означало бы, что это требовало каких-то усилий. Я родилась, любя тебя. Я умру, любя тебя. Ничего другого никогда не было, — говорится в сообщении Кайи. — Я учусь любить тебя, когда не могу тебя видеть. Как сказать тебе что-то, не поднимая трубку, чтобы позвонить тебе. Как быть твоей сестрой в мире, где я не могу до тебя дотянуться".

Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд поделилась трогательными воспоминаниями о нём11.10.26, 15:59 • 23874 просмотра

Юлия Шрамко

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